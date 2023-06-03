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荷里活廣場謀殺案　醫管局、社署、紅十字會提供情緒支援資訊一覽 (14:25)

鑽石山荷里活廣場昨日（2日）發生謀殺案，有事發片段在網上廣泛流傳。市民若曾在現場目睹事故或在網上瀏覽過相關片段，可能出現不安或受情緒困擾。醫管局表示，市民如出現不安、驚恐、憤怒、睡眠困難、在腦海中不由自主浮現事件、迴避相關人和事，以及勾起過往創傷回憶等，很可能已產生急性壓力反應。有需要的市民可參考下列機構提供的情緒支援資訊，盡快尋求專業協助。

醫管局精神健康專線

．24小時電話熱線：2466 7350

．毋須預約，專業醫護人員會提供協助

社會福利署24小時電話熱線

．24小時電話熱線：2343 2255

．提供即時電話輔導、支援及轉介服務

香港紅十字會Shall We Talk心理支援服務

．熱線：5164 5040

．WhatsApp：5164 5040（發短訊以預約服務）

．Telegram：@hkrcshallwetalk（發短訊以預約服務）

撒瑪利亞會

．24小時熱線電話：2896 0000 

香港心理衛生會社區教育部

．香港心理衛生會講解創傷後壓力的資訊，包括壓力反應、如何應對創傷後壓力、求助資訊

聖雅各福群會-精神健康服務　情緒支援服務

．精靈寶庫（公眾）：5622 3800

．心思計劃（成人）：5933 3696

．OPEN噏（24小時）：9101 2012

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