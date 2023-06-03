荷里活廣場謀殺案　醫管局、社署、紅十字會提供情緒支援資訊一覽 (14:25)

鑽石山荷里活廣場昨日（2日）發生謀殺案，有事發片段在網上廣泛流傳。市民若曾在現場目睹事故或在網上瀏覽過相關片段，可能出現不安或受情緒困擾。醫管局表示，市民如出現不安、驚恐、憤怒、睡眠困難、在腦海中不由自主浮現事件、迴避相關人和事，以及勾起過往創傷回憶等，很可能已產生急性壓力反應。有需要的市民可參考下列機構提供的情緒支援資訊，盡快尋求專業協助。