新冠康復後感頭暈惡心　中醫教自製茶飲按穴紓緩 (13:54)

⚫紓緩頭暈

茶飲食譜：薄荷菊花茶

【功效】菊花疏散風熱，平肝明目，清熱解毒。疏散風熱多用黃菊花（杭菊花）；薄荷利咽，透疹，疏肝解鬱。

【材料】菊花2朶、薄荷葉2克、水適量

【製法】菊花和薄荷葉加熱水沖泡。

穴位按摩：率谷穴

【功效】祛風熱，利胸膈，鎮驚除煩。

【位置】耳尖直上入髮際1.5寸（約兩指寬度）。

【按法】感到頭暈時按；用手指向下壓，每次壓5秒，連續20次，左右兩邊輪流做。

⚫紓緩惡心、嘔吐

茶飲食譜：生薑陳皮飲

【功效】薑發汗解表，溫中止嘔，溫肺止咳，以沖泡飲用為宜；陳皮理氣健脾，燥濕化痰。因寒濕阻中的脾胃氣滯，脘腹脹痛、惡心嘔吐、泄瀉者尤其適宜飲用。

【材料】生薑5片、陳皮6克、水適量

【製法】生薑和陳皮加熱水沖泡。

穴位按摩：內關穴

【功效】止嘔、和胃、寬胸、降逆、寧心、安神。

【位置】手掌手腕交界再向下兩寸（約3隻手指的寬度）

【按法】感到惡心、想嘔吐時按；用手指向下壓，每次壓5秒，連續20次，左右手輪流做。

註：上述方法只供參考，如感到不適，應立刻停止；如有疑問，宜向註冊中醫或家庭醫生查詢。

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