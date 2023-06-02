M+博物館6．23辦「M+夜不同」　免費活動感官體驗 (15:17)

日期：6月23日（五）

時間：晚上6時至10時

參加者可以前往G層體驗免費工作坊和音樂展演。

．「凹凸觸感繪畫」工作坊

在活動中，參加者將嘗試把圖像轉化為觸感圖，透過指尖觸摸不同凹凸之處，在腦海「看」到影像。藉此工作坊了解視障人士的溝通方法及認識作品。

時間：19:15（普通話）、20:00（英語）、20:45（廣東話）（每節30分鐘）

位置：地下大堂（G層）

．「由臀部進入冥想」工作坊

藝術教育工作者兼瑜伽導師劉天明帶領參加者嘗試一連串溫和的放鬆動作和冥想練習，舒緩臀部肌肉的僵硬。

時間：18:30、19:15、20:00、20:45（每節30分鐘，以廣東話及英語進行）

位置：學舍會堂（G層）

．二胡音樂展演

二胡樂手陸朗文聯同其團隊及影像騎師林克航，以二胡樂曲《空山鳥語》的意涵為本，在博物館內打造聲音景觀實驗。

時間：20:00–21:30

位置：大台階（G層）

另外，如參加者持有博物館展覽的門票，更可體驗二樓展廳內的專屬活動。

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