日本蜜瓜｜果商教路：蜜瓜底部稍腍適合食用　不宜室溫擺放【附選購及存放貼士】 (12:38)

日本蜜瓜夏天當造，「進濤菓欄」主理人Jacko教路，選購時可檢查瓜身及底部，輕按底部偏腍適合食用；若蜜瓜連瓜蒂，瓜蒂較粗、呈青色的蜜瓜則比較新鮮。日本蜜瓜有不同產地，港人熟悉的北海道夕張、雷電、富良野蜜瓜，一般於6至7月當造，往年一個售價約230至400元，不同品種味道和口感亦有別。此時想吃性價比較高的日本蜜瓜，Jacko推介熊本Queency赤肉蜜瓜（又稱日本熊本皇后蜜瓜），果肉厚密，口感細緻，香甜多汁，而且比其他蜜瓜輕身，重量約700至800克，相對較便宜，一個售約百多元。