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日本蜜瓜｜果商教路：蜜瓜底部稍腍適合食用　不宜室溫擺放【附選購及存放貼士】 (12:38)

日本蜜瓜夏天當造，「進濤菓欄」主理人Jacko教路，選購時可檢查瓜身及底部，輕按底部偏腍適合食用；若蜜瓜連瓜蒂，瓜蒂較粗、呈青色的蜜瓜則比較新鮮。日本蜜瓜有不同產地，港人熟悉的北海道夕張、雷電、富良野蜜瓜，一般於6至7月當造，往年一個售價約230至400元，不同品種味道和口感亦有別。此時想吃性價比較高的日本蜜瓜，Jacko推介熊本Queency赤肉蜜瓜（又稱日本熊本皇后蜜瓜），果肉厚密，口感細緻，香甜多汁，而且比其他蜜瓜輕身，重量約700至800克，相對較便宜，一個售約百多元。

日本蜜瓜選購及存放貼士

1. 檢查瓜身及底部，輕按蜜瓜底部，太硬代表未成熟，肉質較硬，相對少汁；若蜜瓜底部少許腍身，代表開始成熟或偏成熟，適合食用；太腍代表過熟，留意味道可能會變。

2. 部分日本蜜瓜如北海道夕張、雷電、富良野蜜瓜等有瓜蒂，瓜蒂較粗、呈青色的蜜瓜代表較新鮮，存放期亦較長。

3. 光顧信譽良好的店舖。一般日本蜜瓜的瓜身會貼上貼紙，標示來源地，購買時宜仔細查看。

4. 日本蜜瓜容易受溫差影響，買回家後宜放雪櫃，不宜室溫存放。

5. 日本蜜瓜切開後建議1至2日內食用；若切開後吃不完，宜用保鮮紙或毛巾包好再放回雪櫃，防止水分流失，或被雪櫃溫度影響。

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