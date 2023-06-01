眼鏡怎防起霧？肥皂牙膏塗鏡片可防霧？視光師：或令鍍膜受損【附鏡片防霧貼士】 (08:51)

避免用肥皂、牙膏、洗潔精拭鏡片

梁子榮稱，用肥皂或肥皂水、牙膏、洗潔精等塗抹在鏡片上，的確可以防止鏡片起霧，但這或會影響鏡片清晰度，而且部分肥皂、牙膏、洗潔精等含較強的化學成分，可能令鍍膜受損，因此盡量避免使用。如真的要用，宜使用稀釋肥皂水，不過防霧效果亦會降低。

鏡片防起霧貼士

‧鏡片防霧噴霧和防霧眼鏡布有助預防鏡片起霧，一般適用於所有鏡片，如有疑問可先細閱產品說明，或向視光師查詢。

‧使用防霧眼鏡清潔濕巾同樣有效，若濕巾水分殘留在鏡片上，可用眼鏡布輕輕印走，切勿用力拭鏡片，否則會拭走濕巾成分，影響防霧功效。

‧配眼鏡時可向視光師要求鏡片塗上防霧鍍膜，有助預防鏡片起霧。

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