有線電視6月1日停播　解碼器、遙控器要否歸還？一文睇處置方法 (16:01)

有線電視收費電視服務將於明日（6月1日）起終止，有線電視屆時終止傳送收費電視信號，用戶毋須退回解碼器等設備。有線電視表示，用戶可自行決定如何處理解碼器及遙控器等相關設備，本文整理有線電視就處理這些設備之建議途徑如下：