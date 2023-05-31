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有線電視6月1日停播　解碼器、遙控器要否歸還？一文睇處置方法 (16:01)

有線電視收費電視服務將於明日（6月1日）起終止，有線電視屆時終止傳送收費電視信號，用戶毋須退回解碼器等設備。有線電視表示，用戶可自行決定如何處理解碼器及遙控器等相關設備，本文整理有線電視就處理這些設備之建議途徑如下：

．自行處置

有線電視撤銷要求用戶退回相關設備（包括:解碼器、遙控器、變壓器等）之條款。用戶可自行處置設備。移除機頂盒教學影片

．交到「綠在區區」回收點 

為提倡社會環保意識及方便市民處理設備，可交到環保署轄下「綠在區區」各區回收點

．歸還設備到代收站

用戶可將設備交還至以下4個代收站：

1.騰達禮品換領中心-尖沙嘴服務中心

地址：尖沙嘴西梳士巴利道3號星光行1427室

電話：27210019

2.騰達禮品換領中心-灣仔服務中心

地址：灣仔軒尼詩道395-399號東區商業大廈7字樓706室

電話：28811046

3.易交收-旺角服務中心

地址：旺角上海街426號萬事昌商業中心19樓全層 

電話：23329995

4.易交收-灣仔服務中心

地址：灣仔駱克道洛洋閣商業大廈15樓B

電話：28770098

．技術人員上門回收（收費服務）

如需技術人員上門回收設備（需收取相關費用），可致電熱線1832821預約相關安排。

詳情可參閱有線電視網頁

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