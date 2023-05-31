天氣｜天文台：周四早上部分地區雨勢較大　日間酷熱最高33℃ (19:45)

天文台今午錄得氣溫34.7℃，為今年以來的最高紀錄，多處地區氣溫上升至35℃或以上。高溫觸發的雷暴及大驟雨為北區及大埔區帶來超過30毫米雨量。（天文台）

【15:01】天文台發出特別天氣提示，大驟雨正影響新界東部及北部，並有可能在未來兩三小時影響本港其他地區，市民應提高警惕。

【13:38】天文台發出特別天氣提示，預料強陣風吹襲香港。如身處室外，盡快到安全地方躲避。本港地區下午及今晚天氣預測大致多雲。下午部分時間有陽光，天氣極端酷熱，最高氣溫35度左右。有幾陣驟雨，局部地區有狂風雷暴。吹微風。

【10:27】天文台再度發出極端酷熱特別天氣提示，稱天氣極端酷熱及高溫天氣持續，提醒市民留意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施。

【08:43】上午8時40分，天文台錄得30.6°C，相對濕度83%。酷熱天氣警告現正生效。

本港地區今日（5月31日）天氣預測部分時間有陽光及有煙霞，天氣酷熱，市區最高氣溫約34°C，新界再高兩三度。下午及今晚有幾陣驟雨，局部地區有狂風雷暴。吹微風。

展望未來一兩日持續酷熱，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。周末期間仍有幾陣驟雨。

（天文台）