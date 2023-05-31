天文台今年增「極端酷熱」提示　一文看炎夏高溫天氣警告類型 (09:14)

天文台今年新增「極端酷熱」天氣特別提示，並於昨日（30日）首次發出。天文台提醒，天氣酷熱時，市民應留意身體狀況，多補充水分，避免進行過度勞累的戶外活動及做足防暑措施。明報電子平台組整理了天文台及勞工署就炎熱天氣發出的警告及提示，讓市民準備應對天氣變化。
●極端酷熱天氣特別提示
適用情況：氣溫已經或預料普遍會達到極端程度，即35°C或以上，提醒公眾天氣極端酷熱，特別要留意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施。如感不適，應盡快求醫。此特別提示在今年5月26日起新增。
●酷熱天氣警告
適用情況：受酷熱天氣影響即溫度達33至34°C。
●炎熱天氣特別提示
適用情況：天氣炎熱約在28至32°C，濕度高或風勢弱等，但未達酷熱情況。
●高溫天氣持續特別提示
適用情況：當遇上持續數天或以上的高溫天氣（酷熱天氣或熱夜）時便會發出，並提醒市民要補充足夠水分，感到不適時要立刻休息或求助，需要時求醫。
●勞工處工作暑熱警告
適用情況：勞工處根據天文台發出的香港暑熱指數，考慮發出3個級別的工作暑熱警告：黃色（暑熱指數達30至31）、紅色（暑熱指數達32至33）、黑色（暑熱指數達34或以上）。黃色即部分工作環境熱壓力頗高，黑色則代表極高，警告生效時僱主須參照勞工處《預防工作時中暑指引》安排適當休息時間給僱員。【相關報道：首發黃色暑熱警告 有地盤工續烈日工作】
資料來源：天文台、勞工處
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