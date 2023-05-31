天文台今年增「極端酷熱」提示　一文看炎夏高溫天氣警告類型 (09:14)

●極端酷熱天氣特別提示

適用情況：氣溫已經或預料普遍會達到極端程度，即35°C或以上，提醒公眾天氣極端酷熱，特別要留意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施。如感不適，應盡快求醫。此特別提示在今年5月26日起新增。

●酷熱天氣警告

適用情況：受酷熱天氣影響即溫度達33至34°C。

●炎熱天氣特別提示

適用情況：天氣炎熱約在28至32°C，濕度高或風勢弱等，但未達酷熱情況。

●高溫天氣持續特別提示

適用情況：當遇上持續數天或以上的高溫天氣（酷熱天氣或熱夜）時便會發出，並提醒市民要補充足夠水分，感到不適時要立刻休息或求助，需要時求醫。

●勞工處工作暑熱警告

適用情況：勞工處根據天文台發出的香港暑熱指數，考慮發出3個級別的工作暑熱警告：黃色（暑熱指數達30至31）、紅色（暑熱指數達32至33）、黑色（暑熱指數達34或以上）。黃色即部分工作環境熱壓力頗高，黑色則代表極高，警告生效時僱主須參照勞工處《預防工作時中暑指引》安排適當休息時間給僱員。【相關報道：首發黃色暑熱警告 有地盤工續烈日工作】

資料來源：天文台、勞工處

相關報道：

增極端酷熱警告 預測35℃即發 天文台料今年最高氣溫勢躋十大

極端酷熱天氣注意 醫生：有新冠長者留家關窗患熱衰竭 行山客以為感冒實為中暑

勞工處推三級制暑熱警告 暑熱指數若達32以上籲紮鐵及棚架工人停工 屬指引非強制