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蘋果「我的照片串流」功能7月26日關閉　存於iPhone、iPad等裝置及iCloud原檔不受影響 (17:51)

蘋果公司（Apple）5月26日宣布，將於7月26日關閉「我的照片串流」功能，並在6月26日起停止上載新相片到「我的照片串流」。不少蘋果用戶擔心該變動或會令手機相片消失，蘋果在網站指出，這項變動不會影響儲存在iPhone、iPad、iPod touch和iCloud的原檔照片，只要存有原檔的裝置和相片還在，用戶不會遺失任何相片。蘋果建議用戶日後可使用iCloud備份相片。

倘原檔裝置已丟失　限期前可「救相」

「我的照片串流」不是系統默認啟用的功能，須手動設定才會啟用。啟用該功能會將裝置最近拍攝的1000張照片，上載並串流到用戶其他蘋果裝置。用戶可在iPhone、iPad、iPod touch和Mac電腦的「我的照片串流」相簿，存取不同裝置拍攝的照片。串流相片只會儲存30天。蘋果關閉「我的照片串流」功能，只是將照片複製本删除，不會影響儲存於裝置和iCloud的照片原檔。不過，若照片上傳到「我的照片串流」後，儲存照片原檔的裝置（如iPhone、iPad）已經丟失，用戶就需要在7月26日前，到「我的照片串流」相簿儲存照片「救相」。【救相方法可瀏覽：如何儲存「我的相片串流」中目前的相片

如何得知有否使用「我的照片串流」功能？

蘋果公司自5月26日作出有關宣布後，現時部分用戶已經無法在「設定」找到「我的照片串流」的開關選項，用戶可查看裝置「相片」app中有沒有名為「我的照片串流」的相簿。如有，代表用戶有啟用「我的照片串流」功能。

熱門HOTPICK：bit.ly/3ybbOGX

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