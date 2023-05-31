雪糕｜消委會：自製健康雪糕6大貼士　防病從口入　雞蛋粉等代替新鮮蛋 (13:18)

●選購經巴士德消毒法的奶製品

應購買經巴士德消毒法的奶製品，並查看包裝是否完整及食用期限，購買後存放在適當溫度，以免食用受細菌污染的奶製品。以李斯特菌（Listeria monocytogenes）為例，雖然正常烹煮溫度能有效將其殺死，但它能在低至零度的環境生存繁殖，包括受污染的冷藏食物。

●雞蛋需徹底煮熟 或以雞蛋粉、吉士粉代替

進食生或未經徹底煮熟的雞蛋，可能會導致食源性疾病，如沙門氏菌感染。幼童、長者及孕婦等免疫力低人士不宜食用未徹底煮熟雞蛋。消委會建議選購經消毒免煮即用的雞蛋粉、吉士粉或雪糕預拌粉，代替以新鮮雞蛋自製雪糕，降低風險。

另外，選購雞蛋時應避免選擇蛋殼潮濕或有裂紋的蛋。購買後應存放在雪櫃，並在食用限期內使用。

●勿將水果核放入雪糕機

製作水果雪糕時，先將水果削皮去核，避免將不宜食用的部分放入雪糕機內攪拌。

●雙手和器皿要徹底清潔

雙手和盛載食物的器皿均要徹底清潔，尤其雪糕機難以清洗的部分及相關工具，清洗雪糕機時要注意機內的鋒利刀片。

●確保雪糕經足夠熱處理

製作雪糕時，須用溫度計量度雪糕漿溫度，確保經過足夠的熱處理，殺死致病細菌。

●雪糕存放負18度以下盡快食用 忌重複冷凍

雪糕成品應貯存在負18度或以下，不宜存放超過一星期。當製成品已解凍或融化，不應再次將其冷凍，須盡快食用，否則容易感染病菌。【詳情：食物安全：雪糕翻凍「縮水」惹菌】

資料來源：消委會網站

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