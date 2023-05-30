螢火蟲｜初夏螢光照滿地　一張靚相靠數百圖後製　拍攝謹記安靜「郊遊不留痕」 (09:24)

初夏漆黑寧靜的夜晚，螢火蟲在夜空飛舞發光發亮，形成美麗的大自然光影畫。攝影愛好者Waddle於5月中旬在郊外拍攝螢火蟲，照片在社交平台引起迴響。他向明報電子平台組分享拍攝照片及後製心得，提醒倘拍攝螢火蟲應保持安靜，避免影響村民日常生活，亦要謹記「郊遊不留痕」，將自己的垃圾帶走，勿留在郊野。
2秒快門+最大光圈 收納更多「螢光」
Waddle表示，拍攝螢火蟲最佳時間是晚上7時半入黑後開始，約晚上8時起進入高峰期。他以自己觀察所知，一般雨後螢火蟲更活躍，假若當天無風，螢火蟲會飛得更高，拍攝效果更澎湃。拍攝螢火蟲時可使用2秒快門及最大光圈，可收納更多「螢光」，感光度（ISO）則視乎當時環境光害強弱而定。Waddle提醒，拍攝時可嘗試不同對焦點，遠景如山巒或近景如花草，以不同景深拍攝會出現不同效果。
同一位置連拍數百張 後製變漫天「螢」火
Waddle的螢火蟲照片展現出漫天「螢」火，他表示必須用三腳架固定在同一個位置，再連續拍攝數百張照片，之後用星軌疊圖軟件Startrails將眾多照片堆疊成一張，營造效果。Waddle稱，合成張數多少視乎個人喜好而定，以他的作品為例，堆疊照片數量達700至800張。
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