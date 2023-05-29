明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

港車北上今起登記抽籤　一文看抽籤流程、申請資格、所需文件【附抽籤連結】 (14:28)

「港車北上」今（29日）起一連兩日，可到計劃官網登記參加電腦抽籤。若果中籤，可按指示在網上遞交申請，獲批後可於7月1日起經港珠澳大橋口岸往來本港和廣東省。本文整合「港車北上」抽籤資格及流程。

⚫申請人資格

．持有有效香港居民身分證及回鄉證的香港居民

．持有香港及內地駕駛執照（如申請人屬其中一名指定司機）

．須為申請私家車的登記車主

⚫司機資格

．持有有效香港居民身分證的香港居民

．須持有回鄉證／外國護照及有效簽證／國際旅行證件及有效簽證等有效出入境證件，並領有香港及內地的駕駛執照

．每名申請人可就其私家車指定不多於兩名司機（其中一名司機可為申請人）駕駛往來香港與廣東省

⚫車輛資格

有關車輛須為非營運私家車，登記車主必須以個人名義持有車輛。

⚫接受申請數目

粵、港政府同意就接受申請數目設置上限，以電腦抽籤方式分配。開放申請後首星期每個工作天接受200個申請，由第二星期起每個工作天接受300個申請。

⚫抽籤流程

申請人進入指定網站登記電腦抽籤，輸入車牌、身分證明文件號碼及電郵地址。一旦中籤，遞交申請的日期將由電腦系統隨機分配，中籤者一般需在72小時內遞交申請。

⚫抽籤及申請時間表

由即日起至7月，「港車北上」有5個時段可供登記抽籤，首輪抽籤於今天及明天（29及30日）接受登記，周三（31日）公布抽籤結果，中籤者需於6月1日至6月10日遞交申請。

⚫申請所需文件及費用

運輸署會收取申請「封閉道路通行許可證」的費用，每張每年540元或每月45元。

申請會交由兩地政府審批，內地部門會以電郵或內地手機短訊通知申請人審批情況，及分階段進行所需手續，包括驗車及購買內地車輛保險。

⚫車輛查驗

運輸及物流局表示，根據內地當局的車輛檢驗規定，指定由中國檢驗有限公司（中檢）在港為粵港跨境車輛檢驗。每日有700個檢車名額。

⚫保險要求

申請人須為其私家車購買「符合國家規定的機動車交通事故責任強制保險」，即內地機動車交通事故責任強制保險（交強險）或「等效先認」保險。

港車北上申請詳情

相關字詞﹕港車北上 抽籤 申請 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞