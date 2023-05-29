港車北上今起登記抽籤　一文看抽籤流程、申請資格、所需文件【附抽籤連結】 (14:28)

⚫申請人資格

．持有有效香港居民身分證及回鄉證的香港居民

．持有香港及內地駕駛執照（如申請人屬其中一名指定司機）

．須為申請私家車的登記車主

⚫司機資格

．持有有效香港居民身分證的香港居民

．須持有回鄉證／外國護照及有效簽證／國際旅行證件及有效簽證等有效出入境證件，並領有香港及內地的駕駛執照

．每名申請人可就其私家車指定不多於兩名司機（其中一名司機可為申請人）駕駛往來香港與廣東省

⚫車輛資格

有關車輛須為非營運私家車，登記車主必須以個人名義持有車輛。

⚫接受申請數目

粵、港政府同意就接受申請數目設置上限，以電腦抽籤方式分配。開放申請後首星期每個工作天接受200個申請，由第二星期起每個工作天接受300個申請。

⚫抽籤流程

申請人進入指定網站登記電腦抽籤，輸入車牌、身分證明文件號碼及電郵地址。一旦中籤，遞交申請的日期將由電腦系統隨機分配，中籤者一般需在72小時內遞交申請。

⚫抽籤及申請時間表

由即日起至7月，「港車北上」有5個時段可供登記抽籤，首輪抽籤於今天及明天（29及30日）接受登記，周三（31日）公布抽籤結果，中籤者需於6月1日至6月10日遞交申請。

⚫申請所需文件及費用

運輸署會收取申請「封閉道路通行許可證」的費用，每張每年540元或每月45元。

申請會交由兩地政府審批，內地部門會以電郵或內地手機短訊通知申請人審批情況，及分階段進行所需手續，包括驗車及購買內地車輛保險。

⚫車輛查驗

運輸及物流局表示，根據內地當局的車輛檢驗規定，指定由中國檢驗有限公司（中檢）在港為粵港跨境車輛檢驗。每日有700個檢車名額。

⚫保險要求

申請人須為其私家車購買「符合國家規定的機動車交通事故責任強制保險」，即內地機動車交通事故責任強制保險（交強險）或「等效先認」保險。

港車北上申請詳情