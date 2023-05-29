中醫夏日四茶飲：消暑清熱、生津潤喉 (13:40)

天氣炎熱，自製茶飲有助清熱消暑。本文整理四個適合夏天飲用的中醫茶飲。中醫提醒，宜按個人情況適量飲用，如飲用後出現口淡感覺，應暫停飲用或諮詢註冊中醫。
1. 薄荷葉梨乾茶
【功效】紓緩頭昏腦脹不適，滋潤咽喉
【材料】薄荷葉1克、梨乾2片、熱水1杯
【製法】薄荷葉、梨乾放進熱水飲用
2. 銀菊露
【功效】生津解毒、清熱消暑
【材料】金銀花10克、菊花10克、水適量
【製法】洗淨金銀花和菊花，加入300毫升熱水焗約15分鐘即成。若以煮的方式製作，可洗淨金銀花和菊花，煮滾500毫升水後放入材料，中火煮約15分鐘即成。焗好或煮好後可依個人喜好加10至15克冰糖，或放涼後酌量加蜜糖。
【飲用注意】炎熱天氣時，一星期可飲用3至4次。體質寒底（如怕冷、易倦、有貧血情況、容易頭暈腹瀉等）、手腳冰冷不適合飲用。
3. 焗花旗參茶
【功效】益陰生津、消暑解渴，尤其適合在戶外工作的人。
【材料】花旗參10-15克、熱水300毫升
【製法】洗淨花旗參，以熱水焗約15分鐘即成，放涼後可飲用。
【飲用注意】炎熱天氣時，一星期可飲用3至4次。體質寒底（如怕冷、易倦、有貧血情況、容易頭暈腹瀉等）、手腳冰冷不適合飲用。
4. 山楂烏梅茶
【功效】開胃消滯、生津解渴
【材料】山楂片30克、烏梅3粒、甘草10克、清水1000毫升
【製法】山楂片、烏梅和甘草洗淨瀝乾，放入鍋中加水，大火煮滾後轉中小火煮20分鐘，可按口味加入適量冰糖調味。
【飲用注意】宜飯後飲用，不宜空肚飲。胃病患者或胃酸倒流的人不適合飲用。
註：部分茶飲含藥材，蠶豆症、肝腎病患者、長期服藥的慢性病患者，飲用前宜諮詢註冊中醫師。
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