好去處｜《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》主題展@海港城　展逾80幅動畫設計圖　AI體驗自訂蜘蛛俠造型 (12:53)

另外，於指定日子舉辦慈善親子互動工作坊，即場捐款可參加「蜘蛛俠面罩工作坊」、「蜘蛛俠面部彩繪」和「蜘蛛俠Q版人像速畫」，在父親節當日參加工作坊並身穿蜘蛛俠服飾，可額外獲得限量版「蜘蛛俠氣球」。

另外，海港城Hot Toys Rebel Base店亦會換上《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》動畫電影佈置，展出《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》麥爾斯莫拉利斯、桂恩史德西及蜘蛛俠2099的1:6比例珍藏人偶。

尖沙嘴海港城《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》主題展

日期：即日至6月18日

時間：上午11時至晚上8時

地點：尖沙嘴海港城海運大廈地下中庭

展覽詳情：bit.ly/3ogm1Qk

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