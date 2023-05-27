明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

好去處｜《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》主題展@海港城　展逾80幅動畫設計圖　AI體驗自訂蜘蛛俠造型 (12:53)

蜘蛛俠動畫電影最新一章《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》將於6月1日上映，尖沙嘴海港城即日起至6月18日舉行「Hot Toys x《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》主題展」，展出超過80幅電影設計草圖，其中40個蜘蛛俠造型設計展現不同宇宙的蜘蛛俠，包括龐克蜘蛛俠、印度蜘蛛俠和蜘蛛貓俠等，現場巨型LED屏幕播放短片，介紹動畫製作過程。周末特設AI Spidersona免費體驗，只要即場自拍並回答簡單問題，AI人工智能會度身訂做獨一無二的蜘蛛俠造型。

另外，於指定日子舉辦慈善親子互動工作坊，即場捐款可參加「蜘蛛俠面罩工作坊」、「蜘蛛俠面部彩繪」和「蜘蛛俠Q版人像速畫」，在父親節當日參加工作坊並身穿蜘蛛俠服飾，可額外獲得限量版「蜘蛛俠氣球」。

另外，海港城Hot Toys Rebel Base店亦會換上《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》動畫電影佈置，展出《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》麥爾斯莫拉利斯、桂恩史德西及蜘蛛俠2099的1:6比例珍藏人偶。

尖沙嘴海港城《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》主題展

日期：即日至6月18日

時間：上午11時至晚上8時

地點：尖沙嘴海港城海運大廈地下中庭

展覽詳情：bit.ly/3ogm1Qk

更多好去處：

Levi's 501牛仔褲150年展覽 賞501珍藏及藝術品 送限量牛仔布袋【附詳情】

大館化身「奇幻森林動毛蟲」花園　光影植物裝置繽紛互動

葵芳新都會廣場「Nurture Love with Hugs」大型裝置藝術展 7大繽紛吹氣藝術裝置

食物X科學　焦糖脆餅點解脆？科學館工作坊話你知有幾「趣」【附報名連結】

熱門HOTPICK：bit.ly/3FoHZom

相關字詞﹕好去處 展覽 蜘蛛俠 熱門HOTPICK 編輯推介

上 / 下一篇新聞