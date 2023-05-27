好去處｜《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》主題展@海港城　展逾80幅動畫設計圖　AI體驗自訂蜘蛛俠造型 (12:53)

蜘蛛俠動畫電影最新一章《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》將於6月1日上映，尖沙嘴海港城即日起至6月18日舉行「Hot Toys x《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》主題展」，展出超過80幅電影設計草圖，其中40個蜘蛛俠造型設計展現不同宇宙的蜘蛛俠，包括龐克蜘蛛俠、印度蜘蛛俠和蜘蛛貓俠等，現場巨型LED屏幕播放短片，介紹動畫製作過程。周末特設AI Spidersona免費體驗，只要即場自拍並回答簡單問題，AI人工智能會度身訂做獨一無二的蜘蛛俠造型。
另外，於指定日子舉辦慈善親子互動工作坊，即場捐款可參加「蜘蛛俠面罩工作坊」、「蜘蛛俠面部彩繪」和「蜘蛛俠Q版人像速畫」，在父親節當日參加工作坊並身穿蜘蛛俠服飾，可額外獲得限量版「蜘蛛俠氣球」。
另外，海港城Hot Toys Rebel Base店亦會換上《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》動畫電影佈置，展出《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》麥爾斯莫拉利斯、桂恩史德西及蜘蛛俠2099的1:6比例珍藏人偶。
尖沙嘴海港城《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》主題展
日期：即日至6月18日
時間：上午11時至晚上8時
地點：尖沙嘴海港城海運大廈地下中庭
展覽詳情：bit.ly/3ogm1Qk
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