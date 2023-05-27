樂悠咭、長者八達通搞不清？用哪張卡領消費券？將滿60歲可提早申請樂悠咭？一文睇疑問解答 (11:25)

Q：長者若已取得樂悠咭，如要領取第二期消費券（即今年7月16日開始派發的2000元），應使用原已登記消費券的八達通卡還是樂悠咭？

A：如原本登記了消費券的長者八達通卡仍然有效，可選擇沿用該卡收取消費券。樂悠咭則可用於享用2元乘車優惠，作資格識別。政府日後將公布取消長者八達通及個人八達通享用2元乘車優惠的日期，現有不記名租用版長者八達通或個人八達通將不再適用，而必須使用樂悠咭以享用2元乘車優惠。

Q：如果改以樂悠咭領取消費券，應如何辦？

A：用戶可透過消費券計劃網站更新八達通登記紀錄，改以樂悠咭領取及使用消費券，不過原有八達通卡內的登記紀錄會被取消。

用戶亦可透過八達通服務站【服務站位置一覽】，使用八達通的「易轉服務」，將原有八達通上的各項服務，包括消費券、消費券計劃登記紀錄、合資格消費紀錄、自動增值服務、門禁系統、餘額及50元按金轉移到樂悠咭。惟應先用已登記消費券的八達通卡領取第一期消費券（即今年4月16日派發的3000元），完成後才攜同該八達通卡及樂悠咭到八達通服務站使用「易轉服務」，第二期消費券（即今年7月16日開始派發的2000元）便可改以樂悠咭領取。

用戶留意，如在今年6月29日之前用「易轉服務」，可如期於7月16日起領取第二期消費券。如果是6月29日後才使用「易轉服務」，領取第二期消費券的日子將延遲至2023年8月1日或之後。成功轉移後，租用版八達通卡會被收回，銷售版八達通功能將被註銷。

Q：收到樂悠咭後，如何使用樂悠咭享用2元優惠計劃？

A：新收到的樂悠咭內沒有儲值額，需要先增值才能使用。由於首次增值時會即時扣除50元按金，故此應增值多於50元以便使用樂悠咭。

Q：未滿60歲者能否提早申請樂悠咭？

A：未來3個月內滿60歲的合資格人士及60至64歲香港居民，可即時申請樂悠咭。65歲或以上合資格者，則必須於指定日期申請樂悠咭【詳情參閲樂悠咭網頁】。

申請樂悠咭方法：bit.ly/3WzqM4m

樂悠咭申請服務熱線：3147 1388

專人接聽服務時間：

上午9時至下午9時（星期一至五）

上午9時至下午6時（星期六、日及公眾假期）