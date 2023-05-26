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美加科學家用AI發現新抗生素　可殺致命超級細菌 (12:47)

美國麻省理工及加拿大麥克馬斯特大學（McMaster University）的科學家，利用人工智能（AI）發現能殺死一種致命超級細菌的全新抗生素。該項研究周四（25日）在科學期刊《自然－化學生物學》（Nature Chemical Biology）發表。

該種名為「鮑氏不動桿菌」（Acinetobacter baumannii）的超級細菌，在世界衛生組織「優先病原體」清單中被列為「重大」威脅。研究員利用AI演算法，篩選數以千計的抗菌分子，以預測新的結構類別。研究員透過AI分析結果，找出一種新的抗菌化合物，命名為abaucin。

研究員稱，他們利用經訓練的AI模型分析6680種化學物，經約1.5小時後歸納出數以百計的合適化學物，其中240種進一步在實驗室試驗，確認9種潛在抗生素，包括abaucin。研究員隨後在老鼠身上的傷口試用abaucin，結果發現能抑制「鮑氏不動桿菌」感染。

研究員指出，是次研究引證了由AI學習尋找新抗生素的好處，利用AI可大大加快探索化學領域，大幅提高發現全新抗菌分子的機會。

根據香港衛生防護中心資料，「鮑氏不動桿菌」是一種多重抗藥性細菌，對多種抗生素有抗藥性，通常影響長期病患，可導致肺炎、敗毒病、心內膜炎、腦膜炎或傷口感染。

（衛報／中央社／香港政府新聞處）

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