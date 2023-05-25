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長洲太平清醮｜飄色巡遊、搶包山比賽、交通安排　實用資訊一文睇 (20:15)

長洲太平清醮兩大重頭戲「飄色會景巡遊」及「搶包山比賽」活動將在明日（26日）佛誕日間及深夜舉行，上午先有舞麒麟及功夫表演，飄色巡遊約於下午2時在長洲北帝廟遊樂場起步。本文整理佛誕當日活動時間表、「搶包山比賽」入場券領取方法和入場安排，以及特別交通安排，有意入長洲感受節慶氣氛的市民不妨參考。

⬤長洲太平清醮佛誕活動時間表

‧舞麒麟及功夫表演

時間：早上9時30分開始

地點：北帝康樂廣場

‧飄色會景巡遊

時間：下午約2時至4時 [詳情] （下午1時30分「長洲太平清醮會景巡遊典禮」於長洲中興街風水里舉行）

地點：由長洲北帝廟遊樂場出發（詳情見附圖巡遊路線圖）

‧「搶包山」決賽暨頒獎典禮

時間：5月26日晚上11時30分至5月27日凌晨零時45分

地點：北帝廟遊樂場足球場

⬤「搶包山」入場券派發及入場安排

派發時間：晚上10時起

派發地點：長洲消防局側的北社一里沿冰廠路排隊輪候

＊每人限取一張，先到先得，額滿即止

入場安排：持入場券市民可於晚上10時30分入場，並按指示順序進入第一至第四區域觀賽

大會當日亦會在中環5號碼頭設置告示板，在長洲碼頭及長洲北帝廟遊樂場入口處設置告示板及詢問處，讓市民了解活動的相關安排。

（註：活動安排如有更改，以主辦單位公布為準）

⬤特別交通安排

新渡輪預計明日上午10時至下午1時為中環前往長洲的人流高峰時段，新渡輪會增加航班數目，預期高峰期班次達一小時接近六班。[新渡輪加班詳情]

為配合深夜開始的「搶包山」比賽，新渡輪於周六凌晨1時15分增設一班特別航班由長洲前往中環；九巴/新巴於凌晨1時10分至2時30分，將加開特別巴士路線第104R號由中環5號碼頭前往旺角。部分通宵巴士路線亦配合活動進行改道，詳情請參閱運輸署公告。

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