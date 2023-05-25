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2023年5月25日星期四
短片：夜瞰四川樂山大佛
(19:30)
夜瞰四川樂山大佛（新華社片段）
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樂山大佛為四川著名的旅遊景點，夜幕初降，遠處的天空與湛藍的江水連成一片，猶如藍色絲帶環繞樂山大佛，配合岸邊初亮的華燈，構成美麗的風景。（新華社）
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