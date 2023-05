Twitter Spaces被指未完善　拜登特朗普諷德桑蒂斯出師不利 (17:27)

馬斯克認伺服器未能負荷

Twitter Spaces自2020年推出,與當年爆紅的音訊平台Clubhouse「對撼」。Twitter用戶可建立及主持「Space」聊天室,以語音直播與聽眾聊天,最多13人同時發言,包括主持及兩名聯合主持。Twitter官方表示,「Space」未有聽眾上限,但外媒報道稱,每個「Space」僅可容納數百聽眾。

德桑蒂斯今次「破天荒」透過社交平台啟動競選活動,數十萬用戶湧入由Twitter行政總裁馬斯克主持的「Space」,導致系統崩潰,直播開始一分鐘後暫停。馬斯克承認由於大量用戶在線,Twitter伺服器未能負荷。

有Twitter前員工接受美國有線新聞網絡(CNN)訪問時透露,Twitter Spaces程式僅為「原型」(prototype),而非「完成品」,指出系統測試從未結束。

拜登特朗普帖文揶揄

外媒形容德桑蒂斯出師不利,其他總統參選人亦趁機揶揄。現任總統、民主黨籍的拜登在Twitter發布募款網頁連結,並寫上:「這條連結有效(This link works)」。前總統特朗普亦在自家社交平台Truth Social嘲諷黨友,稱「我的紅色按鍵更大、更好、更強、且運作正常(My Red Button is bigger, better, stronger, and is working)」。特朗普長子唐納德(Donald Trump Jr.)亦在Twitter發文寫道「#DeSaster」,諷刺德桑蒂斯的宣布參選活動是「災難」(Disaster)。

(CNN/美聯社/法新社/路透社)