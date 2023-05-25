2024年公眾假一覽　聖誕、農曆年、復活節放長假攻略 (16:14)

政府今日（25日）公布2024年公眾假期，一眾打工仔可以提早計劃放長假。明報電子平台組整理請假攻略，以五天工作兼放周六日計算，今年聖誕節及明年元旦請3日可放10日、明年農曆新年請3日可放9日、復活節及清明節請3日可放10日，勞動節、佛誕和中秋節亦可請2日放5日。