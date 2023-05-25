2024年公眾假一覽　聖誕、農曆年、復活節放長假攻略 (16:14)

政府今日（25日）公布2024年公眾假期，一眾打工仔可以提早計劃放長假。明報電子平台組整理請假攻略，以五天工作兼放周六日計算，今年聖誕節及明年元旦請3日可放10日、明年農曆新年請3日可放9日、復活節及清明節請3日可放10日，勞動節、佛誕和中秋節亦可請2日放5日。
‧2023聖誕節及2024元旦，請3日放10日
公眾假期：2023年12月25日及26日（聖誕節）、2024年1月1日（元旦）
請假日子：2023年12月27日至29日，可放假期變為10日（2023年12月23日至2024年1月1日）
‧農曆新年，請3日放9日
公眾假期：2024年2月10日至13日（年初一至四）
請假日子：2024年2月14日至16日，可放假期變為9日（2月10日至18日）
‧復活節及清明節，請3日放10日
公眾假期：2024年3月29日至4月1日（復活節）、4月4日（清明節）
請假日子：2024年4月2日、3日、5日，可放假期變為10日（3月29日至4月7日）
‧勞動節，請2日放5日
公眾假期：2024年5月1日
請假日子：2024年5月2日至3日，可放假期變為5日（5月1日至5日）
‧佛誕，請2日放5日
公眾假期：2024年5月15日
請假日子：2024年5月16日至17日，可放假期變為5日（5月15日至19日）
‧中秋節，請2日放5日
公眾假期：2024年9月18日
請假日子：2024年9月16日至17日，可放假期變為5日（9月14日至18日）
或
請假日子：2024年9月19日至20日，可放假期變為5日（9月18日至22日）
‧國慶日，請1日放4日
公眾假期：2024年10月1日
請假日子：2024年9月30日，可放假期變為4日（9月28日至10月1日）
‧聖誕節，請3日放9日
公眾假期：2024年12月25日至26日
請假日子：2024年12月23日、24日、27日，可放假期變為9日（12月21日至29日）
|2024年公眾假期
|每個星期日
|/
|1月1日
|元旦
|2月10日
|農曆年初一
|2月12日
|農曆年初三
|2月13日
|農曆年初四
|3月29日
|耶穌受難節
|3月30日
|耶穌受難節翌日
|4月1日
|復活節星期一
|4月4日
|清明節
|5月1日
|勞動節
|5月15日
|佛誕
|6月10日
|端午節
|7月1日
|香港特別行政區成立紀念日
|9月18日
|中秋節翌日
|10月1日
|國慶日
|10月11日
|重陽節
|12月25日
|聖誕節
|12月26日
|聖誕節後第一個周日
註：由於2024年農曆年初二為星期日，故農曆年初四訂為補假。
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