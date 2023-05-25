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涼茶｜廿四味清熱解毒非人人啱　中醫提醒：睡眠不足虛火不建議飲【附廿四味主要藥材功效】 (12:27)

廿四味是廣東人常飲涼茶之一，註冊中醫唐麗雯表示，廿四味有清熱解毒、祛濕利尿之效，惟廿四味屬較寒涼的涼茶，非人人啱飲，亦不應長期飲用。唐麗雯講解廿四味主要藥材及飲用注意，提醒各人體質不同，如有疑問，飲用前宜先諮詢註冊中醫。

●廿四味有什麼藥材？

製作廿四味的藥材有很多，部分藥材或因天氣、飲用者徵狀等加減，市面不同涼茶舖的廿四味配方或有不同。廿四味主要成分有菊花茅根淡竹葉山藥金銀花葛根魚腥草梔子決明子薄荷茯苓桑葉蒲公英，其他材料會根據飲用者的體質、天氣等因素加減，例如7至8月暑天會多用藿香、滑石、葛根等；若飲用者出現喉嚨痛、牙肉痛、生痱滋、生暗瘡等徵狀，則會用較多清熱解毒藥材，如蒲公英、金銀花、崗梅根、布渣葉等。唐麗雯提醒，廿四味相對較寒涼，她一般也很少處方廿四味。

●何時可飲廿四味？

廿四味一般適合非常熱氣、因陽氣過盛引致有實火的人，例如生又大又紅的暗瘡，甚至暗瘡含膿或感到痛楚，容易口氣大、喉嚨痛、尿液顏色黃、便秘、因骨火而引起周身骨痛、暑天感覺有少許中暑等徵狀；一般飲一杯可治實火，及後兩至三日可應因個人狀態而飲用，若連續幾日飲用都無效，甚至感到更加不適，應立即停止。

●什麼人不宜飲廿四味？

身體較虛弱的人、小朋友、女士行經期間、孕婦、長者、體質虛寒的人（徵狀如手腳容易冰冷、怕冷、氣管敏感、易經痛、易肚瀉等）不宜飲用。另外，因工作忙碌或睡眠不足而出現虛火的人，亦不建議飲用廿四味，因會令身體更虛。

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