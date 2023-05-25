涼茶｜廿四味清熱解毒非人人啱　中醫提醒：睡眠不足虛火不建議飲【附廿四味主要藥材功效】 (12:27)

●廿四味有什麼藥材？

製作廿四味的藥材有很多，部分藥材或因天氣、飲用者徵狀等加減，市面不同涼茶舖的廿四味配方或有不同。廿四味主要成分有菊花、茅根、淡竹葉、山藥、金銀花、葛根、魚腥草、梔子、決明子、薄荷、茯苓、桑葉和蒲公英，其他材料會根據飲用者的體質、天氣等因素加減，例如7至8月暑天會多用藿香、滑石、葛根等；若飲用者出現喉嚨痛、牙肉痛、生痱滋、生暗瘡等徵狀，則會用較多清熱解毒藥材，如蒲公英、金銀花、崗梅根、布渣葉等。唐麗雯提醒，廿四味相對較寒涼，她一般也很少處方廿四味。

●何時可飲廿四味？

廿四味一般適合非常熱氣、因陽氣過盛引致有實火的人，例如生又大又紅的暗瘡，甚至暗瘡含膿或感到痛楚，容易口氣大、喉嚨痛、尿液顏色黃、便秘、因骨火而引起周身骨痛、暑天感覺有少許中暑等徵狀；一般飲一杯可治實火，及後兩至三日可應因個人狀態而飲用，若連續幾日飲用都無效，甚至感到更加不適，應立即停止。

●什麼人不宜飲廿四味？

身體較虛弱的人、小朋友、女士行經期間、孕婦、長者、體質虛寒的人（徵狀如手腳容易冰冷、怕冷、氣管敏感、易經痛、易肚瀉等）不宜飲用。另外，因工作忙碌或睡眠不足而出現虛火的人，亦不建議飲用廿四味，因會令身體更虛。

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