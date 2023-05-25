網購騙案急升　消委會6大網購防騙貼士：善用「防騙視伏器」、檢視網店留言按like者身分等 (11:35)

●查看網購商的社交平台專頁資訊

社交平台如facebook、Instagram可以查看專頁建立日期、管理員所在地或專頁過往改名紀錄等資料（可見附圖教學），可留意賣方店舖是否新開設的專頁、頻繁改名、帳戶實際所在地不符管理人提供的資訊，若有懷疑則要小心提防。

●查看專頁讚好及留言用戶

若社交平台專頁讚好（like）和留言的網民多為外籍人士，而店主回覆「已PM」，專頁或存在風險。

●「轉數快」轉帳時要謹慎

消委會提醒，實名登記的收、付款方式「轉數快」不代表安全，交易用戶不一定是本地人，因為除香港身分證外，部分境外身分證或護照也能登記「轉數快」帳戶，故以「轉數快」轉帳至個人帳戶要小心。

●賣家出貨前應查看「可用結餘」

消委會提醒，銀行的「可用結餘」才能真實反映貨款是否到帳，即使「戶口結餘」金額更新，不代表買家付款成功存入，為防遭空頭支票或假入數紙瞞騙，出貨前應查看「可用結餘」。

●網上搜尋賣、買家資料查看評價

可在搜尋器或社交平台搜尋賣、買家名稱、手機號碼、「轉數快」戶口號碼或店舖網址等，如有負面評論，需要加倍提防。

●善用警方網上「防騙視伏器」資訊

可到守網者網站（CyberDefender.hk）用警方推出的詐騙陷阱搜尋器「防騙視伏器」搜尋賣家資料，包括商戶名稱、網址、手機號碼、「轉數快」戶口號碼等，按系統提供資料評估詐騙風險。

詳情可參閱消委會網站