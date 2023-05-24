馬斯克身兼三公司CEO　對工作「互相交纏」感痛苦　每日工作至凌晨2時 (17:16)

馬斯克稱，由於工作涉及不同業務，因此要經常切換工作任務，他承認這是「非常痛苦的」。雖然他通常會安排最好一天只處理一間公司業務，但事實是可能花了一整天處理Tesla業務，深夜時分仍要繼續跟進Twitter工作，也有可能一天裏，一半時間處理SpaceX、然後是Tesla，一般來說，每日至凌晨2時他才去睡覺。

馬斯克去年底以440億美元收購Twitter，並任命自己為行政總裁，雖然他早前宣布Twitter行政總裁的繼任人，但現時該職位目前仍由他擔任。

美國CNBC報道，身兼多職對馬斯克的投資不利。馬斯克去年收購Twitter後的兩個月內，Tesla股價暴跌一半以上，原因是市場擔心馬斯克沒有時間專注於Tesla業務；另外，部分廣告商亦停止在Twitter賣廣告，導致今年3月Twitter的市值跌至200億美元，即不足收購價的一半。但馬斯克周二在峰會提到，許多廣告商正在回歸。

（CNBC）