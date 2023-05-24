約旦王后6月娶新抱　為未來媳婦辦婚前派對讚「最美準新娘」【多圖】 (16:36)

約旦王室再辦喜事，約旦王儲Hussein將於6月1日結婚，迎娶沙特商人Khaled Al Saif的幼女Rajwa。約旦王后Rania於周一（22日）在The Royal Hashemite Court為未來媳婦舉辦婚前派對慶祝。Rania致辭時表示，得知兒子打算迎娶Rajwa時感到高興，形容準媳婦是「最美麗的準新娘」，並稱Rajwa如同自己的兩個女兒Princess Iman及Princess Salma般珍貴。王后的官方社交媒體亦有分享派對照片和影片，Rania與Rajwa不時展露笑容，兩人更牽手擁抱，表現親密。
28歲的Hussein是約旦國王阿卜杜拉二世（King Abdullah II）的長子，2016年畢業於美國喬治城大學（Georgetown University），2017年從英國著名桑德赫斯特皇家軍事學院（Royal Military Academy Sandhurst）畢業後在軍隊服役。現年29歲的Rajwa畢業於美國雪城大學（Syracuse University），曾在洛杉磯一間建築公司工作，現時於沙特一間設計工作室工作。Hussein與Rajwa於去年訂婚。
阿卜杜拉二世與王后Rania育有4名子女，其中長女伊曼公主於今年3月12日與希臘裔金融才俊Jameel Alexander Thermiotis結婚，在約旦首都安曼以西的皇宮舉行婚禮。[相關報道：約旦國王長女宮舉行婚禮]（綜合報道）
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