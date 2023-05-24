約旦王后6月娶新抱　為未來媳婦辦婚前派對讚「最美準新娘」【多圖】 (16:36)

約旦王室再辦喜事，約旦王儲Hussein將於6月1日結婚，迎娶沙特商人Khaled Al Saif的幼女Rajwa。約旦王后Rania於周一（22日）在The Royal Hashemite Court為未來媳婦舉辦婚前派對慶祝。Rania致辭時表示，得知兒子打算迎娶Rajwa時感到高興，形容準媳婦是「最美麗的準新娘」，並稱Rajwa如同自己的兩個女兒Princess Iman及Princess Salma般珍貴。王后的官方社交媒體亦有分享派對照片和影片，Rania與Rajwa不時展露笑容，兩人更牽手擁抱，表現親密。