人權組織：全球5000萬人陷「現代奴隸制」　朝鮮、厄立特里亞奴役情況最普遍 (15:53)

「2023全球奴役指數」顯示，封閉專制的朝鮮「現代奴隸制」情形最普遍，平均每千人有104.6人遭奴役，其次是厄立特里亞（Eritrea）90.3人和毛利塔尼亞（Mauritania）32人；其中毛利塔尼亞於1981年成為全球最後一個廢除世襲奴役制的國家。

報告指出，2021年估計全球有5000萬人「生活在現代奴役的情況下」，比上一次2016年估算增加1000萬人，顯示全球奴役情形正在惡化。法新社報道，這項數據包括了約2800萬人遭強迫勞動，以及2200萬人被逼婚。

發表報告的人權組織Walk Free，將「現代奴隸制」定義為包含「強迫勞動、逼婚或奴役婚姻、抵債、強迫商業性剝削、人口販運、人類奴役行為，以及販賣和剝削兒童」。

創辦人Grace Forrest指出，現代奴役滲透到社會的各個層面，當中包括在衣物、電子產品以及食物之中。研究報告更稱，「在武裝衝突不斷增加和更加複雜、環境普遍惡化的背景下」，以及新冠疫情影響等因素下，這種現象正在持續惡化。

（中央社/法新社/德國之聲）