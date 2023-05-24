人權組織：全球5000萬人陷「現代奴隸制」　朝鮮、厄立特里亞奴役情況最普遍 (15:53)

根據周三（24日）發表的「2023全球奴役指數」，朝鮮、以及非洲國家厄立特里亞和毛利塔尼亞為現代奴役情況最普遍的國家。報告指出，2021年估計全球有5000萬人「生活在現代奴役的情況下」，稱全球奴役情形正在惡化。
「2023全球奴役指數」顯示，封閉專制的朝鮮「現代奴隸制」情形最普遍，平均每千人有104.6人遭奴役，其次是厄立特里亞（Eritrea）90.3人和毛利塔尼亞（Mauritania）32人；其中毛利塔尼亞於1981年成為全球最後一個廢除世襲奴役制的國家。
報告指出，2021年估計全球有5000萬人「生活在現代奴役的情況下」，比上一次2016年估算增加1000萬人，顯示全球奴役情形正在惡化。法新社報道，這項數據包括了約2800萬人遭強迫勞動，以及2200萬人被逼婚。
發表報告的人權組織Walk Free，將「現代奴隸制」定義為包含「強迫勞動、逼婚或奴役婚姻、抵債、強迫商業性剝削、人口販運、人類奴役行為，以及販賣和剝削兒童」。
創辦人Grace Forrest指出，現代奴役滲透到社會的各個層面，當中包括在衣物、電子產品以及食物之中。研究報告更稱，「在武裝衝突不斷增加和更加複雜、環境普遍惡化的背景下」，以及新冠疫情影響等因素下，這種現象正在持續惡化。