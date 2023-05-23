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2024年巴黎奧運門票昂貴惹不滿　公眾質疑違奧運全民參與理念 (18:34)

2024年巴黎奧運的第二階段售票已於5月11日開始，目前開幕式門票價格可高達2700歐元（約2.28萬港元），其中田徑準決賽索價980歐元（約8291港元），被詬病門票價格昂貴。連參與奧運的運動員也表示，擔心家人無法前來打氣。有公眾亦譴責奧運不再是人人可參與的活動。

法新社報道，巴黎奧運第二階段的售票，提供近150萬張個人票。主辦單位表示，門票銷售迅速，首日已賣出逾六成。雖然巴黎奧運有100萬張票以最低價格24歐元（約203港元）出售，其中近15萬張是在第二階段發售，但這批門票火速賣完，公眾只能以更高價格購票，田徑準決賽門票索價980歐元（約8291港元），開幕儀式票價更高達2700歐元。上屆東京奧運開幕式最高價為28.8萬日圓（約1.6萬港元）。

兩度在奧運女子七項全能競賽摘金的比利時田徑女將Nafissatou Thiam說：「我甚至不能確定家人能否來看我比賽，門票實在太貴了。」不少網民亦表達不滿，認為這與巴黎奧委會主席Tony Estanguet承諾的「全民運動會」理念相衝突。Estanguet承認，有400萬人登記搶購150萬張門票，相信一定會有很多人失望。

法國體育部長Amelie Oudea-Castera早前向國會表示，巴黎奧運票價已低於歷屆，但也承認，「24歐元的票確實存在，但賣得太快了」。

（法新社）

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