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好去處｜食物X科學　焦糖脆餅點解脆？科學館工作坊話你知有幾「趣」【附報名連結】 (08:57)

美味的焦糖脆餅為何會脆卜卜？香港科學館科學推廣組的「QK（即Quest for knowledge（追求知識）廚房」將在6月10日及11日舉辦工作坊，以科學角度解構焦糖脆餅的製作過程，了解為何梳打粉可令焦糖脆餅有蓬鬆香脆的獨特口感，以及焦糖化反應背後的科學原理，參加者更可用脆餅裝飾由你親手製作的杯子蛋糕，即日起至6月1日可報名參加。

「焦糖脆餅點解脆工作坊」詳情：

●親子場次

日期：6月10日（星期六）（分2場：1400-1530及1630-1800）

費用：111元（包括一名8至12歲的兒童及一名家長）

優惠套票費用：75元（成人為全日制學生、殘疾人士或60歲以上高齡人士）

地點：葵涌葵昌路56號貿易之都6樓社區環保學院

名額：40人（報名先到先得）

報名連結：按此報名

●成人場次

日期：6月11日（星期日）（分2場：1400-1530及1630-1800）

費用：74元（18歲以上成人）

優惠費用：37元 （全日制學生、殘疾人士或60歲以上高齡人士）

地點：葵涌葵昌路56號貿易之都6樓社區環保學院

名額：40人（報名先到先得）

報名連結：按此報名

「焦糖脆餅點解脆工作坊」活動詳情按此

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