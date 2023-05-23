好去處｜食物X科學　焦糖脆餅點解脆？科學館工作坊話你知有幾「趣」【附報名連結】 (08:57)

美味的焦糖脆餅為何會脆卜卜？香港科學館科學推廣組的「QK（即Quest for knowledge（追求知識）廚房」將在6月10日及11日舉辦工作坊，以科學角度解構焦糖脆餅的製作過程，了解為何梳打粉可令焦糖脆餅有蓬鬆香脆的獨特口感，以及焦糖化反應背後的科學原理，參加者更可用脆餅裝飾由你親手製作的杯子蛋糕，即日起至6月1日可報名參加。