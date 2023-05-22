國家級非物質文化遺產　河南曲劇6月首度在港上演【附購票詳情】 (19:49)

康文署主辦的「中國戲曲節」今年6月開幕，河南省曲劇藝術保護傳承中心的曲劇名家和演員將首度來港，演出河南曲劇的三場經典劇目，包括《風雪配》、《卷席筒》、《陳三兩》及兩齣折子戲。河南曲劇又稱「高台曲」，被列為國家級非物質文化遺產。曲劇源於結合鼓子曲和踩高蹺的民間歌舞，其後演變為正式戲曲形式，題材多反映民間生活，唱、白通俗易懂，具濃厚鄉土氣息。