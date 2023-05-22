國家級非物質文化遺產　河南曲劇6月首度在港上演【附購票詳情】 (19:49)

康文署主辦的「中國戲曲節」今年6月開幕，河南省曲劇藝術保護傳承中心的曲劇名家和演員將首度來港，演出河南曲劇的三場經典劇目，包括《風雪配》、《卷席筒》、《陳三兩》及兩齣折子戲。河南曲劇又稱「高台曲」，被列為國家級非物質文化遺產。曲劇源於結合鼓子曲和踩高蹺的民間歌舞，其後演變為正式戲曲形式，題材多反映民間生活，唱、白通俗易懂，具濃厚鄉土氣息。
場次詳情：
第一場：《風雪配》
主演：劉艷麗、胡秀琴、楊帥學
日期及時間：6月23日（周五）晚上7時30分
第二場：《卷席筒》
主演：常向克（前）／楊帥學（後）、劉青
日期及時間：6月24日（周六）晚上7時30分
第三場：《陳三兩》
主演：張愛琴（前）／劉青（後）、侯慶祥
《孟姜女‧哭長城》（折子戲）
主演：方素珍
《寇准背靴‧花園》（折子戲）
主演︰李亞軍、劉艷麗
日期及時間：6月25日（周日）晚上7時30分
三場演出均於香港大會堂劇院舉行，演出長約2.5小時，包括15分鐘中場休息。唱詞和唸白均設中、英文字幕。正價票價分為160元、260元及360元，學生、長者、殘疾人士及看護可享半價優惠。門票即日起於城市售票網（www.urbtix.hk）發售，電話購票可致電3166 1288。
詳情可瀏覽中國戲曲節2023網頁或政府新聞公報。