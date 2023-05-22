G7峰會領袖獲贈紙鶴金屬複製品　源自廣島女童臨終前所摺紙鶴象徵和平 (14:22)

G7與會領袖上周五（19日）參觀廣島原爆資料館時，日本首相岸田文雄和廣島縣知事湯崎英彥等人講述了禎子和紙鶴的故事。而領袖們獲贈的紙鶴金屬複製品，採用重約1克的不鏽鋼材料製作，上面刻有「G7 Hiroshima」（即G7廣島）字樣，擺放在簽名台上供領袖們簽署來賓冊後帶走留念。

禎子和紙鶴的故事

禎子是廣島市和平紀念公園「原爆之子像」的原型人物。1945年8月6日美軍在廣島投下原子彈時，年僅兩歲的禎子和哥哥雅弘正身處距離原爆點約1.6公里的家中。兄妹倆倖存下來，至1955年2月，曾接觸輻射的禎子因白血病入院治療，忍痛摺逾千隻紙鶴祈求康復，但同年10月禎子不幸去世，終年12歲。去世前她向家人說「謝謝」。

峰會期間，佐佐木雅弘的次子祐滋（52歲）在領袖配偶們的活動上，介紹了禎子留下的紙鶴實物。對於能講述禎子的故事，他感到很高興，並希望能把紙鶴作為和平的象徵傳遞給世界。雅弘也欣慰地表示：「多年的願望實現了。感受到禎子的想法是沒有國界的。」

複製品是採用禎子去世時放在枕邊的一隻紙鶴為原型，以最新技術還原了摺痕和褶皺。祐滋去年6月與岸田會面時，提出了希望在峰會上贈送。

（共同社）