明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

貝類中毒｜扇貝帶子等內臟易存毒素　食安中心：煮前去內臟、煮後避飲汁液 (09:21)

夏日炎炎，腸胃病特別活躍，即使是熟食貝類海鮮亦要留意，以免中毒。食物安全中心上月接獲一宗懷疑貝類中毒個案，患者進食花蛤後一小時內出現腹瀉、惡心、嘔吐及腹痛等病徵。食安中心在最新一期《食物安全焦點》提醒，市民宜小心選擇雙貝類海鮮。本文將整合貝類中毒的成因、症狀及食用建議。

⚫何謂貝類中毒？

貝類吃下產生毒素的藻類後，毒素可積聚在內臟等組織內，烹煮後的汁液亦可能含大量毒素。人類進食含毒素的貝類海鮮後，有可能患上多種腸胃及神經系統疾病。

常見貝類毒素有5款，當中「麻痺性貝類毒素」多存於雙貝類體內，例如蜆、青口、蠔、扇貝及帶子等。一般而言，貝類毒素耐熱、無臭無味，烹煮、冷藏或其他配製食物的程序均不能破壞這些毒素，肉眼也不能區分有毒和無毒的貝類。

⚫貝類中毒症狀

貝類毒素可引起腸胃及神經系統不適，視乎毒素類別和分量。「麻痺性貝類中毒」初期症狀包括口部及四肢麻痺及刺痛。症狀或在進食貝類後數分鐘至數小時內出現，一般維持數小時至數日就完全消退。嚴重者會出現吞嚥及發音困難、癱瘓及呼吸系統停頓，甚至致死。

⚫貝類海鮮食用建議

食安中心對預防貝類中毒有以下建議：

．向可靠及持牌的海鮮店購買貝類

．烹煮貝類前先除去其內臟、生殖器及卵子；以扇貝為例，肝胰臟、生殖腺及鰓不宜食用，建議只食用閉殼肌（下圖所示）

．避免進食烹煮後的汁液

．每次進食較小分量貝類

．兒童、病患者及老年人進食貝類時應加倍小心，以免中毒

相關字詞﹕食物安全 貝類 海鮮 貝類中毒 中毒 熱門HOTPICK 編輯推介

上 / 下一篇新聞