貝類中毒｜扇貝帶子等內臟易存毒素　食安中心：煮前去內臟、煮後避飲汁液 (09:21)

⚫何謂貝類中毒？

貝類吃下產生毒素的藻類後，毒素可積聚在內臟等組織內，烹煮後的汁液亦可能含大量毒素。人類進食含毒素的貝類海鮮後，有可能患上多種腸胃及神經系統疾病。

常見貝類毒素有5款，當中「麻痺性貝類毒素」多存於雙貝類體內，例如蜆、青口、蠔、扇貝及帶子等。一般而言，貝類毒素耐熱、無臭無味，烹煮、冷藏或其他配製食物的程序均不能破壞這些毒素，肉眼也不能區分有毒和無毒的貝類。

⚫貝類中毒症狀

貝類毒素可引起腸胃及神經系統不適，視乎毒素類別和分量。「麻痺性貝類中毒」初期症狀包括口部及四肢麻痺及刺痛。症狀或在進食貝類後數分鐘至數小時內出現，一般維持數小時至數日就完全消退。嚴重者會出現吞嚥及發音困難、癱瘓及呼吸系統停頓，甚至致死。

⚫貝類海鮮食用建議

食安中心對預防貝類中毒有以下建議：

．向可靠及持牌的海鮮店購買貝類

．烹煮貝類前先除去其內臟、生殖器及卵子；以扇貝為例，肝胰臟、生殖腺及鰓不宜食用，建議只食用閉殼肌（下圖所示）

．避免進食烹煮後的汁液

．每次進食較小分量貝類

．兒童、病患者及老年人進食貝類時應加倍小心，以免中毒