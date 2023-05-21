日本旅遊｜5至7月賞繡球花　一文睇遊日賞繡球花十地點 (18:55)

夏天至，日本的繡球花陸續盛放，本文根據日本國家旅遊局，精選日本各地5月至7月可賞繡球花的十個地點，遊日本可考慮加入賞花行程。
日本5月至7月可賞繡球花地點：
●【岩手縣】陸奧紫陽花園
日期︰6月24日至7月24日
地點︰岩手縣一關市舞川原澤111
●【宮城縣】資福寺
日期︰約6月下旬至7月中旬
地點︰宮城縣仙台市青葉區北山1-13-1
●【秋田縣】雲昌寺
日期︰6月10日至7月17日
地點︰秋田縣男鹿市北浦北浦字北浦57
●【埼玉縣】權現堂公園
日期︰約6月至7月（6月3至25日將舉行「幸手繡球花祭」）
地點︰埼玉縣幸手市内國府間887番地3
●【靜岡縣】秋葉公園
日期︰約5月下旬至6月
地點︰靜岡縣牧之原市勝俣2357-1
●【兵庫縣】神戶市立森林植物園
日期︰約5月下旬至7月中旬
地點︰兵庫縣神戶市北區山田町上谷上字長尾1-2
●【岡山縣】吉備津神社
日期︰約6月中旬至7月上旬
地點︰岡山縣岡山市北區吉備津931
●【高知縣】野市繡球花街道
日期︰約5月下旬至6月下旬
地點︰高知縣香南市野市町父養寺
●【熊本縣】住吉自然公園
日期︰約6月中旬至7月上旬
地點︰熊本縣宇土市住吉町
●【沖繩縣】饒平名繡球花園
日期︰約5月中旬至6月
地點︰沖繩縣本部町字伊豆味1312
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