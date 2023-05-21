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小滿節氣｜小滿濕氣重胃口差　中醫︰少食榴槤菠蘿、檸水可助消化【附祛濕湯水食譜】 (10:58)

今日（21日）是二十四節氣的小滿，註冊中醫許山山接受明報電子平台組訪問表示，小滿天氣漸熱且濕氣重，倘若濕氣困於脾胃，容易導致胃口差，此時飲食應以清熱祛濕為主。許山山說明小滿飲食宜忌，並教大家煲粟米鬚扁豆淮山湯，健脾祛濕，以及提醒小滿養生注意。

●小滿飲食宜忌

冬瓜海帶助祛濕

小滿濕氣重，人體濕氣隨之加重，出現眼屎多、口臭、頭髮油膩、大便黏膩等徵狀。此時不宜經常吃辛辣食物、炸物、甜食，以及榴槤、菠蘿、芒果等水果，亦不宜過量喝冷飲、或進食生冷食物（如魚生），以免脾胃受損，無法祛濕。此時宜多吃冬瓜、老黃瓜、節瓜、赤小豆、扁豆、淮山、海帶等食材有助祛濕。

吃酸味食物助消化

小滿胃口差，可進食酸味食物（如番茄、葡萄、奇異果、士多啤梨等），亦可飲用檸檬水，幫助消化和去火，倘若有虛火可飲酸梅湯；亦可適量進食帶清香的食物（如茼蒿），有祛濕、醒胃、降血壓、通便的作用，注意腎臟病患者應少吃。

●小滿湯水食譜︰粟米鬚扁豆淮山湯

功效︰粟米鬚能利水消腫及祛濕。扁豆健脾，有助紓緩腹瀉。鮮淮山能潤肺、健脾及補腎。

材料︰粟米鬚 50克、扁豆 30克、鮮淮山 50-100克、水 2000-2500毫升

製法︰扁豆先浸20分鐘，粟米鬚及鮮淮山洗淨備用。所有材料放入煲內，加水煲約1.5小時即可。湯水適合大部分人飲用，一星期可飲1-2次。

●小滿養生三注意

1. 注意保暖——早晚溫差大，宜加添外套。

2. 避免着涼——睡覺時冷氣宜設定時間，不宜長開。

3. 避免捱夜——捱夜容易有虛火，容易熱氣，出現生痱滋、牙肉腫等徵狀。

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