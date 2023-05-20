由說不到同意　美轉軚供F-16有力扭轉戰局　一文睇F-16對俄烏局勢重要性 (17:24)

Q：烏克蘭為何想要F-16戰機？

A：美製F-16戰機於1978年投入服務，屬全球最廣泛使用的戰機，由洛歇馬丁生產，累積產量逾4600架，目前有25國採用。據軍事分析網站Global Firepower今年數據，烏克蘭空軍只有41架戰機，包括獲波蘭及斯洛伐克提供的27架俄製米格29戰機，另有蘇27戰機，均屬較舊式戰機，遠不及F-16精良。烏方相信F-16作戰效率會比其現有戰機高三至四倍。

去年2月俄羅斯侵烏以來，烏克蘭一直要求西方提供戰機，特別是美製F-16戰機，因它有更先進的雷達、感測器和導彈火力，可提升烏軍制空能力。

Q：F-16戰機對烏軍作用為何？

A：烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）近日撰文稱，烏軍目前的防空反導系統及俄製戰機共攔截俄方約四分之三的導彈，餘下導彈仍然擊中目標。他稱F-16戰機可結合地對空防空系統，在俄方導彈造成傷害前將其擊落；並稱F-16可助烏軍控制領空、保護地面部隊、減少傷亡。

Q：美國此前為何拒供戰機？

A：近月美國總統拜登和其他官員多次公開拒絕向烏提供F-16戰機，也不同意其他國家輸出F-16予烏。美方亦多次堅稱烏克蘭不需要F-16。分析認為，美國是擔心若供戰機會激怒俄總統普京，也憂慮烏軍或會用F-16深入俄國境內打擊，導致俄烏戰事升級擴大。

Q：美國為何轉軚願供F-16？

A：白宮國安顧問蘇利文在G7峰會期間表示，美方同意供F-16戰機不等於美國政策轉變，並稱向烏提供武器和培訓的方式是因應俄烏戰事的緊急情況而定。《華盛頓郵報》報道，美國受西方盟友施壓，最終同意供應F-16。此前美國對於是否供應愛國者導彈防禦系統及艾布拉姆斯（Abrams）主戰坦克，也曾多番拒絕，隨後亦是因西方盟友施壓才轉軚。

Q：烏克蘭最快何時取得F-16？

A：《華盛頓郵報》引述烏克蘭國防部顧問Yuri Sak報道，美方允許第三方供應戰機後，期望最快秋天拿到F-16，「估計9月底、10月初便能看到第一批F-16在烏克蘭領空出現」。不過《華郵》認為可能沒這般快，因擁有F-16的西方國家如荷蘭、丹麥、挪威等，需時檢視戰機的可用性和相關作業。

（綜合報道）