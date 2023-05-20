長洲搶包山決賽5月26日當晚派免費入場券　一文睇取票時間地點、特別交通安排 (16:30)

⬤搶包山決賽暨頒獎典禮詳情

日期及時間：5月26日（周五）晚上11時30分至5月27日（周六）凌晨零時45分

比賽地點：長洲北帝廟遊樂場足球場[比賽詳情]

⬤入場券派發時間、地點及入場安排

派發時間：5月26日晚上10時起

派發地點：長洲消防局側的北社一里沿冰廠路排隊輪候，每人限取一張，先到先得，額滿即止

入場安排：持入場券市民可於晚上10時半入場，按指示順序進入第一至第四區域觀賽

註：大會當日會在中環5號碼頭設置告示板，讓市民了解活動的相關安排。長洲碼頭及長洲北帝廟遊樂場入口處亦會設置告示板及詢問處。

⬤特別交通安排

為配合「搶包山比賽」活動，新渡輪於周六凌晨1時15分提供一班特別航班由長洲前往中環；九巴/新巴於凌晨1時10分至2時半，將加開特別巴士路線第104R號由中環5號碼頭前往旺角。部分通宵巴士路線亦配合活動進行改道，詳情請參閱運輸署公告。

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