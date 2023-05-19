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蚊叮「鎅十字」可止痕？冰水梘液清洗可紓緩？皮膚科醫生教蚊叮處理及止痕4貼士 (08:43)

夏天蚊子出沒，被蚊叮咬時患處會無比痕癢。若被蚊咬，以指甲在患處「鎅十字」可止痕？用水或梘液清洗患處有效嗎？皮膚科專科醫生劉顏銘接受明報電子平台組訪問，解答被蚊咬止痕迷思，以及處理患處及止痕方法。

問：在被蚊叮位置「鎅十字」，或拍打患處止痕可行嗎？

答：不建議，用指甲「鎅十字」或會令叮咬處更痕癢。用指甲壓十字或拍打叮咬處，只是利用痛感來轉移對癢的感受，短暫抑制癢的感覺。倘用指甲反覆壓印叮咬處，可能會導致破皮流血，釋放出更多組織胺，反而更痕癢，若弄損皮膚，甚至會增加皮膚細菌感染風險。

問：在被蚊叮位置塗藥油可止痕？

答：一般藥油含薄荷腦成分，有清涼止痕作用，蚊叮蟲咬時可外用。惟使用時須注意，應避免接觸傷口，因藥油或會刺激傷口；留意部分人可能對藥油某種成分如水楊酸敏感，可致接觸性皮膚炎。

問：以冰水清洗較用室溫水有效紓緩痕癢？

答：被蚊咬可以用水清洗叮咬處，冰水比室溫水更能為皮膚降溫，以及紓緩痕癢和發炎。惟要留意不宜用水以外其他凍飲清洗叮咬處，因為如皮膚有傷口，凍飲內某些成分可能會刺激傷口。

皮膚科醫生教蚊叮處理及止痕4貼士

1. 可利用冰敷來減輕發炎及止痕。

2. 宜用冷水及溫和梘液清洗叮咬處，有助紓緩痕癢，以及減少叮咬處感染風險。

3. 不宜搔抓癢處，以免抓損皮膚，增加細菌感染風險。

4. 市面上的止痕藥膏有助止痕。若情況嚴重，應盡快求診，醫生或會按需要處方外用類固醇藥膏和口服抗組織胺藥物。

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