Affordable Art Fair駐港10周年藝博會　大型裝置作品「致敬香港」【附展覽詳情連結】 (08:45)

Affordable Art Fair慶祝進駐香港10周年，今日（18日）起一連4天在會議展覽中心舉辦藝術博覽會，傍晚舉行開幕之夜，周五（19日）起向公眾開放。今屆藝博會共93個單位參展，集合本港與全球15個國家及地區的作品。展覽亦設致敬香港「特別項目」，由本地插畫師Rick Lo聯同多名國際藝術家合作，透過大型裝置作品，展示香港最具標誌性的文化和空間。現場亦設有兒童導賞之旅及工作坊，名額有限，先到先得。