Affordable Art Fair駐港10周年藝博會　大型裝置作品「致敬香港」【附展覽詳情連結】 (08:45)

Affordable Art Fair慶祝進駐香港10周年，今日（18日）起一連4天在會議展覽中心舉辦藝術博覽會，傍晚舉行開幕之夜，周五（19日）起向公眾開放。今屆藝博會共93個單位參展，集合本港與全球15個國家及地區的作品。展覽亦設致敬香港「特別項目」，由本地插畫師Rick Lo聯同多名國際藝術家合作，透過大型裝置作品，展示香港最具標誌性的文化和空間。現場亦設有兒童導賞之旅及工作坊，名額有限，先到先得。
Affordable Art Fair香港10周年藝術博覽會
地點：香港會議展覽中心1E展廳
日期及時間：
開幕之夜
5月18日（周四）4:00pm-9:00pm
公眾開放
5月19日（周五）11:00am-8:00pm
5月20日（周六）10:00am-7:00pm
5月21日（周日）10:00am-7:00pm
家庭歡樂時段（二人同行時段優惠）
5月20日（周六）10:00am-12:00pm
5月21日（周日）10:00am-7:00pm
門票：
開幕之夜及藝博會通行證（全價）：$320
公眾開放（全價）：$180
公眾開放家庭票（2個或以上）：$165
公眾開放優惠票（65歲以上長者或全日制學生）：$135