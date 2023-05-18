皮革保養｜皮具發霉用水抹？塗凡士林「上油」？皮具設計師教皮革防霉保養、污漬刮痕處理 (14:08)

⚫ 皮具發霉用清水抹？

Kenny表示，皮革發霉主要由於水氣滲進皮後，未有及時抽乾就收進櫃內。他提醒，倘使用清水或番梘水抹淨皮面霉菌，只會令皮內水氣再增加，無助殺霉。Kenny建議，應以棉花沾除霉劑，再抹上霉菌位置殺霉。他提醒，皮具宜每一至兩星期定期抽濕，每次抽濕6至8小時。存放皮具的櫥櫃亦應放置吸濕用品，保持皮具乾爽，防止發霉。

⚫ 皮具消毒殺菌可用酒精？

Kenny強調，消毒酒精及酒精搓手液均是皮革的「超級大敵」，倘不小心噴到皮革上，就會立即褪色，建議使用皮革專用除菌抗菌劑清潔皮具。

⚫ 塗凡士林為皮革「上油」？

皮具須定期「上油」滋養，以防止乾裂，坊間流傳用凡士林保養皮革，既便宜又易買。Kenny不建議用凡士林，他稱皮革應盡量使用動物油脂作保養，建議每3個月搽貂鼠油（mink oil）一次，塗搽後陰乾即可。貂鼠油可在普通網上超市購買，價錢大約60至70元一罐。

⚫ 下雨弄濕皮具可直接用抽濕機/風筒吹乾？

Kenny解釋，用抽濕機直接抽乾被弄濕的皮具，會令皮內油分一同蒸發，導致龜裂；使用風筒吹乾更有可能因熱力令皮革變形。他建議，一旦弄濕皮具，可以放在乾爽地方慢慢陰乾。倘只是小水珠，應立即用紙巾印走，以免滲進皮內。

⚫ 皮革「曬太陽」可殺霉？

Kenny表示，由於皮革有很多針孔般大小的細孔，太陽的紫外線有助滲進細孔殺霉，惟他提醒最多只可曬兩小時，以免長期暴曬導致皮具褪色。

⚫ 皮革保養及處理皮具污漬刮痕方法

‧想預防皮革留污漬，用家宜多用貂鼠油或防水噴霧保養，為皮面產生保護膜，令污漬或水珠難以在皮面停留。

‧多時無用的皮褸、皮袋表面或現塵迹，用家可將皮革泡沫潔劑（leather foam cleaner）噴在毛巾上，直接在皮面抹走污漬。

‧倘皮面有豉油或原子筆等頑固污漬，應用棉花或棉棒沾上皮革清潔液（leather cleaner），再輕輕抹在污漬上。

‧倘不小心在皮面留下刮痕，可用手指將皮革刮痕修復膏（scratch remover）搽在皮面上，刮痕會輕微變深色。（註：上列除漬除霉用品均不適用於麂皮製品）

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