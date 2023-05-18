明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

皮革保養｜皮具發霉用水抹？塗凡士林「上油」？皮具設計師教皮革防霉保養、污漬刮痕處理 (14:08)

皮具刮花發霉怎麼辦？皮袋、皮褸、皮鞋如何保養？皮包有污漬或發霉可用水清潔或酒精消毒？皮具設計師趙汝勤（Kenny）接受明報電子平台組訪問，解答坊間保養皮革皮具的疑問，並分享處理污漬及刮痕方法，以協助延長皮具壽命。

皮具發霉用清水抹？

Kenny表示，皮革發霉主要由於水氣滲進皮後，未有及時抽乾就收進櫃內。他提醒，倘使用清水或番梘水抹淨皮面霉菌，只會令皮內水氣再增加，無助殺霉。Kenny建議，應以棉花沾除霉劑，再抹上霉菌位置殺霉。他提醒，皮具宜每一至兩星期定期抽濕，每次抽濕6至8小時。存放皮具的櫥櫃亦應放置吸濕用品，保持皮具乾爽，防止發霉。

皮具消毒殺菌可用酒精？

Kenny強調，消毒酒精及酒精搓手液均是皮革的「超級大敵」，倘不小心噴到皮革上，就會立即褪色，建議使用皮革專用除菌抗菌劑清潔皮具。

塗凡士林為皮革「上油」？

皮具須定期「上油」滋養，以防止乾裂，坊間流傳用凡士林保養皮革，既便宜又易買。Kenny不建議用凡士林，他稱皮革應盡量使用動物油脂作保養，建議每3個月搽貂鼠油（mink oil）一次，塗搽後陰乾即可。貂鼠油可在普通網上超市購買，價錢大約60至70元一罐。

下雨弄濕皮具可直接用抽濕機/風筒吹乾？

Kenny解釋，用抽濕機直接抽乾被弄濕的皮具，會令皮內油分一同蒸發，導致龜裂；使用風筒吹乾更有可能因熱力令皮革變形。他建議，一旦弄濕皮具，可以放在乾爽地方慢慢陰乾。倘只是小水珠，應立即用紙巾印走，以免滲進皮內。

皮革「曬太陽」可殺霉？

Kenny表示，由於皮革有很多針孔般大小的細孔，太陽的紫外線有助滲進細孔殺霉，惟他提醒最多只可曬兩小時，以免長期暴曬導致皮具褪色。

皮革保養及處理皮具污漬刮痕方法

‧想預防皮革留污漬，用家宜多用貂鼠油或防水噴霧保養，為皮面產生保護膜，令污漬或水珠難以在皮面停留。

‧多時無用的皮褸、皮袋表面或現塵迹，用家可將皮革泡沫潔劑（leather foam cleaner）噴在毛巾上，直接在皮面抹走污漬。

‧倘皮面有豉油或原子筆等頑固污漬，應用棉花或棉棒沾上皮革清潔液（leather cleaner），再輕輕抹在污漬上。

‧倘不小心在皮面留下刮痕，可用手指將皮革刮痕修復膏（scratch remover）搽在皮面上，刮痕會輕微變深色。（註：上列除漬除霉用品均不適用於麂皮製品）

熱門HOTPICK：bit.ly/3ybbOGX

相關字詞﹕皮具 皮革 保養 污漬 刮痕 熱門HOTPICK 編輯推介

上 / 下一篇新聞