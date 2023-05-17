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世界高血壓日｜成年人上壓140或以上、下壓90或以上屬高血壓　衛生署籲至少兩年量血壓一次 (16:38)

每年5月17日是「世界高血壓日」，衛生署2020至22年度人口健康調查顯示，本港15至84歲人士的高血壓總患病率為29.5%（女性為26.2%，男性為33.2%），高血壓總患病率隨年齡增長而持續上升，比例由15至24歲的4.9%，上升至65至84歲的57.4%，即本港近六成長者患有高血壓。署方呼籲市民保持健康的生活模式，以預防和控制高血壓，建議18歲或以上成年人，至少每兩年量度血壓一次，量度血壓密度需因應血壓水平、年齡、患冠心病的綜合風險以及醫生建議而提高。

什麼是高血壓？

高血壓是指血壓持續處於高水平的一種慢性疾病。血壓是當心臟收縮，將血液泵入動脈時所加諸動脈血管壁的壓力。我們需要維持正常的血壓，推動血液在體內運行，把氧氣和營養輸送到身體各組織。

成年人高血壓指標：上壓持續處於140毫米水銀柱（mmHg）或以上，或下壓持續處於90毫米水銀柱或以上

成年人前期高血壓指標：上壓處於120至139毫米水銀柱之間，或下壓處於80至89毫米水銀柱之間，應多加注意

高血壓7個高危因素

• 攝取過多鹽分

• 肥胖

• 缺乏運動

• 吸煙飲酒

• 睡眠不足

• 壓力

• 高血壓家族史

5招防控高血壓

•保持體重和腰圍適中

•減少鹽攝取量，均衡飲食

•恆常運動

•避免飲酒及吸煙

•定期量度血壓

想知多啲高血壓防控貼士，可瀏覽港大醫學院中風研究組網站

資料來源：衛生防護中心及香港醫學會

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