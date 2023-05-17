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「AI孫燕姿」翻唱MV觀看數破百萬　網民反應褒貶不一　內地律師提醒或涉侵權 (14:39)

人工智能（AI）經過訓練，可以生成文本、聲音、影像等。有人利用新加坡天后歌手孫燕姿的音色與唱腔訓練AI，製作出「AI孫燕姿」翻唱其他歌手的歌曲，例如周杰倫《愛在西元前》、鄧紫棋《泡沫》、王菲《紅豆》等，有的甚至配上孫燕姿的相片、影片自製MV，並上傳到嗶哩嗶哩（Bilibili，下稱B站）、YouTube等影音平台。網民對「AI孫燕姿」褒貶不一，不過有內地律師認為，有關行為可能涉嫌侵權。

「AI孫燕姿」翻唱MV觀看數破百萬

「AI孫燕姿」爆紅，在B站上「AI孫燕姿」翻唱周杰倫《髮如雪》的影片觀看次數更達170.8萬（截至5月17日下午約1時）。有網民在彈幕留言，「這是本人唱的吧」、「怎麼咬字口音都一樣」、「AI已經這麼強了？」、「歌手要失業了」，亦有人稱「AI只能複刻音色，改變不了感情和斷句」、「雖然挺像的，但是就是不對味」。

內地律師認為有關行為涉嫌侵權

「AI歌手」有否法律問題？央視引用「AI孫燕姿」翻唱《髮如雪》的影片，訪問天馳君泰律師事務所高級合伙人鄭小強。他認為有關行為未經孫燕姿同意利用其聲音，對於人格權來說或構成侵權，另一方面AI翻唱歌曲也可能侵犯詞、曲作者的著作權。

孫燕姿知悉被AI模仿

據鏡新聞報道，孫燕姿5月初出席中國音樂節時，被歌迷問及「AI孫燕姿」時，只是笑笑表示：「我有聽過這件事」，並認為AI就是當前的流行趨勢，早就料想到會有這樣的狀況了。經紀公司則澄清：「目前並沒有委請律師處理。」

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