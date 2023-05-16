中國AI公司展開「GPT克隆人計劃」　中日兩地可報名　首推300名額 (19:19)

中國人工智能（AI）企業「小冰公司」今日（16）宣布在中日兩地啓動「GPT克隆人計劃」，透過採集影片和社交平台數據，即可根據真人的性格、技能、聲音、外貌製作出AI克隆人。克隆人基於「小冰框架」大模型等技術製作，可進行實時情感交互、提供AIGC（AI自動生成內容）能力，甚至發展出自己的朋友圈。該公司將AI克隆人形容為「人類在平行世界的第二人生」，而且克隆人「不知疲倦、充滿活力，永遠不會變老」。
計劃現已於中國和日本啟動報名，有意報名者可在微信搜尋「AI小冰」，發私信稱「報名克隆人」。首批克隆人將在一個月內正式推出。基於個人隱私數據安全及倫理考慮，首批限制300個名額，需要本人提供權屬證明。小冰公司表示，將隨計劃推進，逐步放開人群及名額限制。目前計劃在年底前，將GPT克隆人規模擴大至10萬人。同時將提供平台，讓用戶將AI克隆人有償或無償提供給自己的受眾。
小冰公司前身為微軟（亞洲）互聯網工程院人工智能小冰團隊，於2013年12月在中國組建，2014年9月擴展建立日本研發分部。2020年，微軟宣布將小冰分拆為獨立公司運營，並委任微軟（亞洲）互聯網工程院副院長李笛為首席執行官。該公司製作的人工智能框架「小冰框架」至今已衍生出無數AI虛疑人物，包括AI少女小冰和Rinna、世博會參展畫家夏語冰、動漫角色Roboko、冬奧裁判與教練系統觀君、每日經濟新聞虛擬主播N小黑和N小白等。