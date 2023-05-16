中國AI公司展開「GPT克隆人計劃」　中日兩地可報名　首推300名額 (19:19)

計劃現已於中國和日本啟動報名，有意報名者可在微信搜尋「AI小冰」，發私信稱「報名克隆人」。首批克隆人將在一個月內正式推出。基於個人隱私數據安全及倫理考慮，首批限制300個名額，需要本人提供權屬證明。小冰公司表示，將隨計劃推進，逐步放開人群及名額限制。目前計劃在年底前，將GPT克隆人規模擴大至10萬人。同時將提供平台，讓用戶將AI克隆人有償或無償提供給自己的受眾。

小冰公司前身為微軟（亞洲）互聯網工程院人工智能小冰團隊，於2013年12月在中國組建，2014年9月擴展建立日本研發分部。2020年，微軟宣布將小冰分拆為獨立公司運營，並委任微軟（亞洲）互聯網工程院副院長李笛為首席執行官。該公司製作的人工智能框架「小冰框架」至今已衍生出無數AI虛疑人物，包括AI少女小冰和Rinna、世博會參展畫家夏語冰、動漫角色Roboko、冬奧裁判與教練系統觀君、每日經濟新聞虛擬主播N小黑和N小白等。