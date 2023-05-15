泰國大選｜皮塔矢言當「所有人的首相」改革王權法律　擁高學歷企業家曾娶女星【多圖】 (16:12)

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皮塔受訪時曾稱，現任首相巴育於2014年通過政變上台至今，「泰國已失去了近10年」，民主制度受破壞，經濟陷入混亂。皮塔坦言，前進黨矢言作出的改變，必然會引起不滿，但99%的人會從他們的政策受益。

海外留學多接觸政治 曾讀哈佛及麻省理工

1980年出生的皮塔可謂出身自政治世家，父親Pongsak Limjaroenrat曾是農業部顧問，叔叔Padung Limcharoenrat是他信出任首相時的助手。皮塔在少年時代被父親送到新西蘭留學，當時經常觀看議會辯論和政客演講，對政治萌生興趣。後來他回到泰國法政大學就讀商業系，畢業後先後到美國哈佛大學及麻省理工學院留學，攻讀公共政策和工商管理碩士學位。

從商經驗豐富 25歲助家業重上軌道

可是皮塔25歲時，因父親去世而被迫休學，返回泰國繼承家業，成功使原本負債纍纍的家族農業食品公司重上軌道，之後回美國完成課程。皮塔亦曾是泰國龍頭召車和外賣應用程式Grab Thailand的執行董事，隨後投身政界。

與前妻育有7歲女兒

皮塔在2012年與泰國電視女演員Chutima Teepanat結婚，至2019年離婚。二人育有一名7歲女兒，離婚後仍關係友好，不時相聚與女兒共度親子時光。皮塔曾多次帶女兒出席競選活動，又常在社交媒體分享父女倆的生活照，有時甚至穿父女裝。

（法新社/衛報）