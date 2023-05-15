通渠劑存放使用注意　消委會提醒勿混合使用　排水管倘用過化學通渠劑　宜以大量清水沖洗 (15:00)

通渠劑使用注意︰

● 勿自行估計通渠劑使用分量及用法，勿混合其他清潔劑。應先細閱產品包裝標示，依照說明指引使用。

● 應穿上適合個人保護裝備（包括護目鏡或眼鏡、口罩或面罩、塑膠手套等）。勞工手套不適用。

● 確保室內空氣流通，以免有害氣體積聚或令室內的氧氣濃度不足。

● 除非產品包裝另有說明，倒通渠劑前，宜先以虹吸管抽走積水。

通渠劑存放注意︰

● 應以產品的原生包裝存放未用或剩餘的通渠劑。產品標籤說明，有助減少他人誤用風險，以及避免因使用不合適的容器盛載而出現容器被蝕穿，或造成通渠劑泄漏情況。

● 使用通渠劑後，應妥善清理容器表面及開口，確保沒有任何溶液或粉劑殘留在容器外，並把封口封好，減低容器被打翻時出現化學品外泄的風險。

● 應放置在陰涼及兒童不能接觸的地方。

● 避免在同一位置存放多種通渠劑及清潔劑。不宜存放過量化學品（如通渠劑、清潔劑、溶劑等），以免泄漏時產生化學反應。

● 打開存放通渠劑的空間時，應留意是否有刺鼻的氣味，避免大量吸入存放空間內的空氣。

● 不宜存放過久，其化學成分可能會隨時間變質而影響效用，甚至被轉化成其他危險物質。

知多啲：用漂白水或梳打粉代替通渠劑是否可行？

消委會引述香港中文大學化學系講師侯俊傑表示，漂白水主要成分是次氯酸鈉，是通渠劑的常見有效成分，不過漂白水黏稠度不高，未能長時間停留在渠內，腐蝕淤塞物的成效或較通渠劑低。

梳打粉溶於水後屬弱鹼性，可與油脂發生皂化反應而達到一定程度的清潔效果，但效力遠低於屬強鹼性及帶有腐蝕性的氫氧化鈉。

消委會測試 其他報道：

成人紙尿片｜3款紙尿片、2款紙尿褲、3款尿滲墊總評較高 安心寶紙尿片獲五星好評【附選購貼士】

成人紙尿片｜紙尿片尿褲吸濕透氣度表現參差 籲選購前多作比較

成人紙尿片｜使用護理貼士 消委會建議每隔4-6小時更換 濕紙巾清潔後要印乾皮膚

滑板｜4款滑板總評較佳 完全符合安全標準【附使用滑板安全須知】

滑板｜12款滑板不符歐洲安全標準 5款測試後板身破裂 大部分樣本未顯示最大承重量

身體檢查計劃｜三成身體檢查計劃未有醫生參與診斷 部分計劃將同一功能檢查拆細14項

食肆QR CODE落單｜突收加一、價格未更新 食肆QR CODE落單惹投訴

熱門HOTPICK：bit.ly/3FoHZom