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通渠劑存放使用注意　消委會提醒勿混合使用　排水管倘用過化學通渠劑　宜以大量清水沖洗 (15:00)

通渠劑倘若使用不當，可能造成危險或損壞排水管道消委會表示，外國多年前有家庭混合使用不同牌子的通渠劑，產生毒氣導致有人死亡和受傷，故提醒大眾，使用及存放通渠劑特別注意事項。消委會建議，倘若渠管淤塞情況未算嚴重，可先以物理方式通渠［例如使用手提廁所泵按壓，或以管道疏通器、毛髮清理器（帶有倒鈎的長膠條）伸入排水管內小心鈎出淤塞物］。消委會續提醒，若然排水管曾以化學通渠劑處理，謹記先以大量清水沖洗，確保沒有通渠劑殘留才作其他處理。排水渠管保養五貼士 消委會教路︰排水口可加濾網 非所有紙巾可沖廁

通渠劑使用注意︰

● 勿自行估計通渠劑使用分量及用法，勿混合其他清潔劑。應先細閱產品包裝標示，依照說明指引使用。

● 應穿上適合個人保護裝備（包括護目鏡或眼鏡、口罩或面罩、塑膠手套等）。勞工手套不適用。

● 確保室內空氣流通，以免有害氣體積聚或令室內的氧氣濃度不足。

● 除非產品包裝另有說明，倒通渠劑前，宜先以虹吸管抽走積水。

通渠劑存放注意︰

● 應以產品的原生包裝存放未用或剩餘的通渠劑。產品標籤說明，有助減少他人誤用風險，以及避免因使用不合適的容器盛載而出現容器被蝕穿，或造成通渠劑泄漏情況。

● 使用通渠劑後，應妥善清理容器表面及開口，確保沒有任何溶液或粉劑殘留在容器外，並把封口封好，減低容器被打翻時出現化學品外泄的風險。

● 應放置在陰涼及兒童不能接觸的地方。

● 避免在同一位置存放多種通渠劑及清潔劑。不宜存放過量化學品（如通渠劑、清潔劑、溶劑等），以免泄漏時產生化學反應。

● 打開存放通渠劑的空間時，應留意是否有刺鼻的氣味，避免大量吸入存放空間內的空氣。

● 不宜存放過久，其化學成分可能會隨時間變質而影響效用，甚至被轉化成其他危險物質。

知多啲：用漂白水或梳打粉代替通渠劑是否可行？

消委會引述香港中文大學化學系講師侯俊傑表示，漂白水主要成分是次氯酸鈉，是通渠劑的常見有效成分，不過漂白水黏稠度不高，未能長時間停留在渠內，腐蝕淤塞物的成效或較通渠劑低。

梳打粉溶於水後屬弱鹼性，可與油脂發生皂化反應而達到一定程度的清潔效果，但效力遠低於屬強鹼性及帶有腐蝕性的氫氧化鈉。

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