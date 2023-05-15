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消委會．滑板｜4款滑板總評較佳　完全符合安全標準【附使用滑板安全須知】 (18:37)

消委會提醒滑板選購注意（拍攝及剪接：張可兒）

消委會根據歐洲滑板安全標準EN13613和歐盟玩具安全標準EN71-1，測試16款滑板，發現僅4款樣本完全符合滑板安全標準。其餘滑板樣本，部分出現結構不安全問題，部分未能通過模擬跳躍着地的跌落測試，或板身於測試後出現破裂。消委會提醒，玩滑板時要配戴適當保護裝備，以免樂極生悲。

●4款滑板總評較佳（品牌及產品名稱／建議零售價／聲稱來源地／尺寸／滑板安全測試整體分數*／總評*）

OXELO CP100 3至7歲兒童迷你滑板／$399／中國／27.9"x7.25"／5／5

OXELO CP100 7.75" FSC認證楓木完整滑板／$699／中國／31.4"x7.75"／5／5

SmoothStar 34" Filipe Toledo #77／$2580／-／34"／5／5

Hydroponic Skate Cruiser FISH 28"／$1900／-／28"x9.3"／5／4.5

*評分以5分為滿分

●使用滑板安全須知

1. 檢查滑板──玩滑板前要先檢查滑板，包括螺絲、輪子、輪架、板身等，確保滑板狀況正常。

2. 戴護具──玩滑板時必須正確戴上護具，包括頭盔、手套、護膝、護肘、護腕等。選擇裝備時，要留意不能選太鬆或太緊，太鬆的裝備或未能提供足夠保護，太緊則會影響活動能力。

3. 特定滑板場地──玩滑板宜到特定的滑板運動場地，不應在馬路或繁忙的道路上玩滑板。亦要留意地面是否濕滑或潮濕，避免意外發生。

4. 先學習滑板基本知識──初學者最好先參加基本滑板課程，學習基本知識，才到公共滑板場玩滑板。一般較短板身的滑板，較易平衡和控制。

5. 先學煞車──初學者應先學習煞車，以減低高速滑行時發生意外的風險。如果失去平衡、摔倒時盡量避免頭部落地，嘗試利用翻滾的動作減低衝力，不宜以手臂着地。

6. 5歲以下不適合──根據美國兒科學會報告，5歲以下兒童不適合進行滑板運動；6至12歲兒童使用滑板時，應有成人在旁監督或指導。

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