排水渠管保養五貼士　消委會教路︰排水口可加濾網　非所有紙巾可沖廁 (15:14)

排水渠管保養注意事項：

● 浴缸及廚房鋅盆的排水口，可加濾網，減少毛髮或食物殘渣進入渠內。每次使用後要清理濾網。浴室洗面盆若內置過濾器，應定期抽出檢查及清理累積的毛髮。

● 避免將過多油分或濃湯倒入排水渠內，有助減少油脂凝固在管壁的情況。排水渠可倒入熱水，令油脂不會停留在渠內。

● 非所有紙巾產品適合棄於坐廁或沖廁。廁所用的廁紙採用易溶於水的材料，沖廁後相對不易造成淤塞。但面紙或紙巾的材質一般較為堅韌，未必適合用棄於坐廁或沖廁。

● 每次使用坐廁後，應蓋上廁板，防止異物跌入排水渠內。

● 避免把不必要物品棄於坐廁或沖廁，包括市面上聲稱可以沖廁（flushable）的個人或寵物護理用品。

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