消委會．成人紙尿片｜3款紙尿片、2款紙尿褲、3款尿滲墊總評較高　安心寶紙尿片獲五星好評【附選購貼士】 (10:24)

●紙尿片

一般因行動不便而引起失禁，或需要長期臥牀而無法自行如廁的人，較適合選用紙尿片，方便照顧者更換。透氣度高、吸收速度快而且回滲量小的紙尿片，有助減少患上尿布疹或尿道炎的風險。

總評較高紙尿片（牌子及產品名稱／每包大約零售價／每包數量／聲稱原產地／整體吸收和滲透性能／透氣程度／衛生程度／總評）

安心寶至尊裝成人紙尿片（大碼L）／$50／10／中國／5／4.5／5／5

WhiteIndustry韓國Care金裝成人紙尿片（加大碼XL）／$62／10／韓國／4／5／5／4.5

加零一成人護理褲綿柔透氣（大碼L）／$68／10／中國／4.5／4.5／5／4

●紙尿褲

尿褲主要是用作應付來不及的情況，穿脫方便，一般適合滲尿量多（失禁程度中等或嚴重）但可自行走動或在協助下可站立和行走的人。透氣度高、吸收速度快的尿褲，可提高舒適感。

總評較高紙尿褲（牌子及產品名稱／每包大約零售價／每包數量／聲稱原產地／整體吸收和滲透性能／透氣程度／衛生程度／總評）

ABENA ABRI Flex Premium LI（大碼L）／$175／14／丹麥／5／5／5／5

LIVEDO成人紙尿褲（加大碼XL）／$195／18／日本／4.5／5／5／4.5

●尿滲墊

若使用者失禁情況輕微，只在某些情況下如大笑、咳嗽、提重物時有小量尿液失控排出，可以選擇尿滲墊。

總評較高尿滲墊（牌子及產品名稱／每包大約零售價／每包數量／聲稱原產地／整體吸收和滲透性能／透氣程度／衛生程度／總評）

Refré Light Incontinence Pads（For Men）／$28／12／日本／5／5／5／5

Topvalu さらさら吸水`パツド（長時間/夜用）／$50／18／日本／5／5／5／5

倍樂成人舒爽墊35cm／$33／10／—／5／4／5／5

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