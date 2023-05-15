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涼茶｜五花茶竹蔗茅根熱氣啱飲、雪梨羅漢果茶潤喉化痰　中醫提醒長者、體虛、久咳不宜【附自製涼茶三食譜】 (09:09)

天氣漸漸變得濕熱，容易熱氣上火，不少人會飲涼茶如五花茶、竹蔗茅根等清熱祛濕。涼茶是否人人啱飲？註冊中醫師葉麗斌接受明報電子平台組訪問，講解四種常見涼茶：五花茶、竹蔗茅根水、雪梨茶及羅漢果茶的功效，以及分享三款自家製簡單涼茶食譜。葉麗斌提醒，長者、長期病患者、體質寒底或虛弱（包括容易腹瀉、鼻敏感和哮喘患者）、孕婦、女士行經期間、嬰幼兒、感冒咳嗽、久咳的人不宜飲用涼茶。

●四款常見涼茶功效

五花茶竹蔗茅根水適合出現熱氣症狀時飲用，例如在戶外工作或曝曬後出現喉嚨乾涸甚至喉嚨痛，以及身熱汗多但無發燒。若無熱氣症狀，不宜經常飲用，一星期最多1至2次。

雪梨茶羅漢果茶有潤喉護聲、清肺化痰作用，適合經常說話、用聲較多的人，暖飲效果比凍飲佳。

●中醫自製涼茶三食譜

1. 減糖版冬瓜黑糖茶

【功效】消暑解渴，清熱利濕，腎病及糖尿病患者不宜飲用。

【材料】冬瓜1000克、黑糖100克、冰糖100克

【製法】冬瓜洗淨切皮，瓤籽去除後保留，瓜肉切粒，全部放進鍋中，加黑糖混合均勻，室溫靜置90分鐘，釋出冬瓜水。冬瓜水加冰糖，用中火煲滾後轉小火煮1小時，偶爾攪拌，關火後用濾篩濾出冬瓜茶，倒入已消毒的器皿中，放在雪櫃可存放約一星期。飲用時可加水稀釋，或加檸檬片等。

2. 花旗參麥冬茶

【功效】益氣解暑，養陰生津，尤其適合在戶外工作，以及出汗多的人飲用。

【材料】花旗參5克、麥冬10克、白米30克、水適量

【製法】花旗參、麥冬和白米放進保溫壺，加300毫升滾水，焗15分鐘，即成；或將花旗參、麥冬和白米放入鍋中，加500毫升水，水滾後煮10至15分鐘，即可飲用。

3. 銀菊露

【功效】清熱解毒，消暑生津

【材料】銀花10克、菊花10克、水300毫升 

【製法】銀花和菊花加水煮15分鐘，或加滾水焗服，可按個人喜好加適量冰糖。

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