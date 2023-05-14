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AI影響有聲書配音員生計　工作量半年削一半 (18:07)

利用人工智能（AI）生成仿人類聲音，現今科技不難做到，但對配音員等以聲音為生的職業而言，AI正侵蝕他們的專業。任全職配音員和專業旁述員20年的Tanya Eby表示，她的工作量過去半年已大減一半，已知的工作排期只去到6月，以往這個時候工作已排至8月。她認為，行業前景收窄雖不只是由AI引起，但「AI似乎正影響我們所有人」。

有聲書製作成本大減

利用AI製作有聲書，成本較真人配音大幅降低。以英國公司DeepZen提供的收費為例，以AI製作有聲書，成本可降低至傳統製作的四分之一，甚至更低。DeepZen收集數名演員以不同情感閱讀的聲音，建立資料庫，然後生成AI聲音。DeepZen行政總裁Kamis Taylan強調，他們有向演員付費錄音及簽訂協議。Taylan承認，坊間部分平台會走「灰色地帶」，例如結合不同數據庫不同的音檔，創造新音檔，然後聲稱該聲音不屬於任何人。

現時坊間未會特別註明音檔由AI輔助生成，不過專家認為，市面已有數千本有聲書是使用數據庫生成的聲音。

亞馬遜旗下有聲書公司Audible表示，集團仍然重視「專業旁述」，但隨着AI發展改進，真人與「文字轉語音」（text-to-speech）AI工具可共存。

AI聲音缺情感連繫　「說故事應由人來說」

Tanya Eby認為，AI工具缺乏情感連繫，隨着人們逐漸習慣機器生成的聲音，她希望公司機構可如實告知讀者，讓讀者明確知道自己聽到的是AI聲音，而非真人聲音。專業有聲書旁述人協會（PANA）創辦人Emily Ellet稱，說故事的本質是教讀者如何做人，不應該交由機器教學，「說故事應完全由人來說」。

（法新社）

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