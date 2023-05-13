泰國大選｜首相之戰「三分天下」　挑戰巴育相位有難度 (12:00)

36歲佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）屬反對派「為泰黨」，父親他信及姑姐英祿曾任首相。為泰黨支持者多為農民及基層。【他信女兒佩通坦挑戰首相巴育 挺孕肚參選為父親、姑姐「復仇」【多圖】】另一大熱門為「前進黨」皮塔（Pita Limjaroenrat），曾攻讀哈佛大學碩士學位，該黨冀推動民主改革，吸引大批年輕選民支持。「統一泰國建國黨」的現任首相巴育2014年曾任陸軍總司令，在2014年政變後上台，在任至今。

今次大選將改選全部眾議院議席。泰國眾議院共有500席，新制度下區域候選人增至400席，政黨名單議席減至100席，分析料新制有利大黨。選民一人兩票，分別投選區域候選人及信任的政黨。參議院有250席，由於任期未完，今次毋須改選。大選過後，國會兩院共750名議員將一起投票選出新首相，候選人獲過半票數（376票）便當選。

惟需留意的是，現時參議院250席是2019年軍政府所委任，任期到2024年才完結；當年參議院250票由巴育全取，故此外界預料巴育很可能再取得這250票，他只需再在眾議院取得126票，便可連任首相。

民調方面，佩通坦支持率一度領先，但泰國「國立發展管理學院」（NIDA）近日民調結果顯示，皮塔支持率反超佩通坦約6個百分點，達到35.44%。分析估計是由於18至22歲選民意願搖擺，令皮塔支持率上升。巴育支持率僅14.84%。

路透社引述民調報道，為泰黨料可贏得最多議席。惟即使反對派勝選，軍政府會否讓出權力尚為未知數，清邁大學公共政策學院研究員Fuadi Pitsuwan指出，如果人民屬意的政黨再被剝奪權力，泰國隨時再現暴力示威抗議。

（綜合報道）