蜜蜂螫傷怎辦？一文睇被蜂螫傷處理方法、遇蜂應變、防蜂類襲擊安全指引 (15:42)

漁護署一名職員今日（12日）遭蜜蜂螫傷不治[相關報道]，被蜜蜂螫傷如何處理？本文綜合消防處、漁護署網站及紅十字會facebook資料，整理被蜂類螫傷處理方法、避免被蜂類襲擊安全指引，以及遇蜂應變措施。
●蜜蜂螫傷處理方法
1. 宜盡快拔出留在皮膚內的螫針，可用尖鉗子把針拔走，或用卡片將針刮去。如身上沒有合適工具，可用手將螫針小心拔出，過程中切記要抓緊針柄部分，以免擠壓到毒囊。
2. 用清水沖洗傷口。
3. 冷敷傷處，以減輕痛楚和紓緩腫脹情況。
4. 若出現嚴重徵狀，應立即求診。
●避免被蜂類襲擊安全指引
1. 行山宜選擇有管理及維修的山徑，勿行進草叢、蕨叢或雜樹林等昆蟲和黃蜂的聚居地。
2. 勿打擾蜂窩及以樹枝小棒拍打路邊樹叢。小心避免誤觸蜜蜂、大黃蜂或胡蜂的蜂巢，以免受蜂群攻擊。
3. 勿使用香體品，以免吸引蜜蜂。
●遇到蜂類應變措施
‧若有一、兩隻蜂在頭上盤旋，可不用理會，繼續前進。
‧若遇蜂巢擋路，盡量繞路前進。
‧如遇群蜂追襲，可坐下不動，並用外套遮住頭和頸以作保護，捲曲臥在地上，待蜂群散開後才慢慢撤離。
‧如有螫針，可用鉗拔除，但勿擠壓毒囊，以免剩餘毒素進入皮膚；亦可用冷水濕毛巾輕敷傷處，減輕腫痛。
‧若有嚴重螫傷，或被胡蜂螫針而引起過敏反應，應盡快求醫。
●黃蜂螫傷怎麼辦？
另外，如被黃蜂螫傷如何處理？有急症科專科醫生曾解說，一般被黃蜂螫傷後傷處會發紅，而且感到疼痛及腫脹，部分對毒液過敏的人士或會出風癩，嚴重傷者甚至會出現呼吸困難及休克的徵狀。如被黃蜂螫傷，毋須花時間找出螫針，可立即使用冷敷或冰袋，幫助減輕痛楚及紓緩腫脹，建議盡快求醫。[黃蜂螫傷怎麼辦？醫生教路：立即冷敷 首要護頭 盡快求醫]
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