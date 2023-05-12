泰國大選｜他信女兒佩通坦挑戰首相巴育　挺孕肚參選為父親、姑姐「復仇」【多圖】 (09:35)

36歲的佩通坦畢業於曼谷朱拉隆功大學政治科學系，並在英國薩里大學攻讀國際酒店管理碩士學位，及後加入家族電訊王國。她2021年當上為泰黨首席顧問，開始真正接觸政治。雖是「政治新丁」，不過她去年獲任命為「為泰家族主席」，為參選鋪路。今年4月，她正式成為為泰黨3名首相候選人之一。為泰黨亦以其「他信家族公主」身分拉票，強調她「擁有矢志建立這國家的人的血統及DNA」。

為大選挺孕肚四出拉票

他信2001年當選首相，其利民財務政策深得窮苦階層民心，但亦引起精英階級不滿，於2006年軍事政變中被迫流亡海外。他信胞妹英祿2011年帶領為泰黨贏得大選，成為泰國首位女首相，可是亦難逃政變命運，2014年下台。連同他信妹夫頌猜2008年短暫擔任首相，倘佩通坦今次勝選，將成為他信家族第四位首相，也將是泰國歷來最年輕首相。

以推動民主、尋求終結軍權執政為目標的佩通坦，在參選前已懷孕。她挺着孕肚四出拉票，到懷胎8個半月臨盆在即，仍透過視像拉票。佩通坦本月初剛誕下第二胎。

在港辦婚禮 曾來港與父團聚

佩通坦與香港的關係亦不淺。2019年3月，佩通坦與飛機師丈夫Pidok Sooksawas於香港Rosewood酒店舉辦婚禮，除了他信和英祿，泰國公主烏汶叻也有來港出席。佩通坦去年12月亦有來港與父團聚。

（綜合報道）